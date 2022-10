Wer seine Chancen nicht nutzt...

Trotz einer insgesamt, vor allem in der ersten Hälfte, ansprechenden Leistung mussten wir die Heimreise mal wieder mit leeren Händen antreten. Die Gastgeber waren vor dem Tor sehr effektiv und zeigten sich insgesamt als Mannschaft reifer.



Nach den letzten gezeigten Leistungen, insbesondere im Derby, war die Stimmung im Vorfeld des Spiels natürlich alles andere als euphorisch. Die angespannte personelle Lage tat da ihr Übriges dazu. Dennoch beginnt jedes Spiel bei 0:0 und wir haben ja schon gezeigt, dass wir vermeintlich bessere Mannschaften durchaus ärgern können.

So schickte Coach Kugele mit einem Altersschnitt von gut 25 Jahren eine recht junge Truppe aufs Feld. Diese begann mutig und in der Defensive sehr stabil. Mutlangen hatte zunächst mehr Ballbesitz, aber fand kein Mittel, um unsere Abwehrreihe in Verlegenheit zu bringen. Bis ins letzte Drittel sah das bei den Hausherren ganz gefällig aus, aber dann verließen sie die Ideen und wir konnten immer wieder den Ball gewinnen und versuchten mit langen Bällen anschließend das Mittelfeld zu überbrücken. Mittelstürmer Heiko Keefer war dann aber oftmals allein auf weiter Flur und hatte immer wieder zwei Gegenspieler um sich herum. So entwickelte sich ein Spiel ohne wirkliche Strafraumszenen und daher auch ohne Torchancen. Nach einer halben Stunde erhöhte Mutlangen etwas den Druck und konnte sich öfters in unserer Hälfte festsetzen. Gefährliche Situationen ergaben sich daraus aber immer noch nicht. Trotz des erhöhten Drucks der Hausherren hatten wir in den letzten Minuten des ersten Durchganges unsere beste Phase. Innerhalb von nur wenigen Minuten hatten unsere mitgereisten Fans bereits dreimal den Torschrei auf den Lippen, aber das gegnerische Gehäuse schien wie vernagelt. So kam was kommen musste. Mit der letzten Aktion in der ersten Halbzeit gelang Mutlangen der Führungstreffer. Ein Freistoß aus 20 Metern zentraler Position fand sein Ziel im rechten Knick. Mit diesem Nackenschlag ging es für uns in die Kabinen.

Zu Beginn des zweiten Durchganges sahen die Zuschauer zunächst dasselbe Bild. Mutlangen mit mehr Ballbesitz und wir versuchten weiterhin erstmal hinten sicher zu stehen. Dies gelang uns aber mit zunehmender Spielzeit immer weniger und so nutzten die Gastgeber ihre erste Chance in der zweiten Halbzeit zum 2:0 und sorgten damit für eine Vorentscheidung. Man merkte nun deutlich das die intensive erste Hälfte bei uns Kräfte gekostet hat und die Beine, auch wegen des Spielstandes, immer schwerer wurden. Mutlangen spielte das in der Folge durchaus clever und ließ in der Defensive nichts mehr anbrennen. Spätestens mit dem 3:0 in der 63. Minute waren leider alle Zweifel beseitigt wer heute die drei Punkte einfahren sollte. Wir hatten zwar noch die ein oder andere aussichtsreiche Situation, um immerhin einen Treffer zu erzielen, aber das sollte uns heute nicht gelingen. Der Schlusspunkt war dann wieder den Gastgebern vorbehalten, die in der 89. Minute den 4:0 Endstand erzielten.

Insgesamt sicher kein unverdienter Sieg, der aber zu hoch ausfiel. Und wer weiß wie das Spiel gelaufen wäre, wenn wir unsere Chancen vor der Halbzeit genutzt hätten…