Ligavorschau
– Foto: Louisa Lind

Wer schafft's noch in die Aufstiegsrunde

Nachholspiel des 11. Spieltags

Kreisklasse B1

Elztal 2 belegt momentan mit 11 Punkten den 6. Platz, welcher noch zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt. Auf diesen spekuliert auch noch die SpG Sattelbach/Lohrbach, welche momentan 10 Punkte auf der Habenseite hat.

Morgen, 19:00 Uhr
SpG Trienz/Robern
SpG Trienz/Robern II
TV Reisenbach
TV Reisenbach
19:00
Spieltext SpG Trienz/Robe... II - Reisenbach

So., 30.11.2025, 11:15 Uhr
FV 2015 Elztal
FV Elztal II
SpG SattelbachII/Lohrbach
SpG SattelbachII/Lohrbach II
11:15
Spieltext FV Elztal II - SpG SattelbachI... II

So., 30.11.2025, 12:00 Uhr
SpG Waldmühlbach-Katzental/​Oberschefflenz
SpG Waldmühlbach-Katzental/​Oberschefflenz II
SpG Limbach/Wagenschwend
SpG Limbach/Wagenschwend II
12:00
Spieltext SpG Waldmühlba... II - SpG Limbach/Wag... II

