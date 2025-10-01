– Foto: Joachim Josephs

Wer schafft diesen Winter den Sprung in die DFB-Nachwuchsliga? Die Junioren-Spielklassen sind gestartet. Vier Spieltage sind absolviert.

Die Westfalenliga bildet in heimischen Gefilden den Unterbau zur DFB-Nachwuchsliga, die in der vergangenen Saison die Junioren-Bundesliga abgelöst hat. Die Hinrunden-Meister der U17- und U19-Westfalenliga dürfen im Dezember wieder in die höchste Spielklasse aufsteigen und in der Rückrunde an der sog. Liga B (vergleichbar mit einer Abstiegsrunde) teilnehmen, um sich möglicherweise einen weiteren Verbleib in der DFB-Nachwuchsliga zu sichern. Der SV Rödinghausen, im Sommer 2024 mit dem erstmals verteilten Titel "Anerkannter FLVW-Ausbildungsverein" ausgezeichnet, ist in beiden Altersklassen derzeit das Nonplusultra und verlustpunktfrei. Am 7. Dezember endet die Hinrunde und die Tabellenführer werden in die DFB-Nachwuchsliga wechseln. Die bis dahin ausgetragenen Partien des Hinrunden-Meisters werden daraufhin in der Westfalenliga aus der Wertung genommen.

U19-Westfalenliga Mit vier Siegen aus vier Spielen sind der Hombrucher SV und der SV Rödinghausen gestartet. In der vergangenen Saison sicherte sich Hombruch vor Rödinghausen die Westfalenmeisterschaft, nachdem die Sportfreunde Siegen im Winter in die DFB-Nachwuchsliga aufsteigen durften. Den Siegerländern fehlte nur ein Punkt zum Klassenerhalt. Mit der neuformierten U19 erscheint ein erneuter Coup eher ausgeschlossen, nachdem bislang drei Niederlagen in drei Spielen zu Buche stehen.

Neben Rödinghausen und Hombruch ist der SV Lippstadt 08 auf Platz 3 noch ungeschlagen, hat aber trotzdem schon vier Punkte Rückstand. U17-Westfalenliga