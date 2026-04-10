Wer schafft den Wendepunkt?

Formkrise auf beiden Seiten Sowohl Bersenbrück als auch Rehden gehen mit durchwachsener Form in die Partie. Der BSV Rehden hat zuletzt vier Ligaspiele in Serie verloren und musste sich dabei unter anderem direkten Konkurrenten wie Delmenhorst, Hildesheim, Meppen II und Spelle-Venhaus geschlagen geben. Auch beim TuS Bersenbrück zeigt die Formkurve nach unten. Abgesehen vom jüngsten Erfolg im Niedersachsenpokal blieben zählbare Ergebnisse zuletzt aus. Die Partie bietet beiden Teams die Gelegenheit, sportlich wieder Stabilität zu gewinnen.

Trotz der aktuellen Ergebnisse zählen beide Mannschaften zu den offensivstärkeren Teams der Liga. Rehden verfügt mit Noah Wallenßus über den derzeit treffsichersten Angreifer der Oberliga Niedersachsen. Bersenbrück hingegen verteilt seine Offensivproduktion auf mehrere Spieler und stellt damit eine der torgefährlichsten Angriffsreihen der Liga. Diese Ausgangslage deutet auf ein intensives Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten hin.