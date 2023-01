Wer schafft den Sprung zum XXL-Cup? Bereits zum 18. Mal veranstaltet der TSV 08 Gleichamberg seinen TSV-CUP. Der erste Anstoß erfolgt am Sonntag (8. Januar 2023) um 13.30.

Dieses Turnier wird nach herkömmlichen Hallenregeln gespielt und geht in der Sporthalle in der Waldstraße in Hildburghausen über die Bühne. Dabei qualifiziert sich der Sieger für den 7. XXL-CUP der Metaller am 14. Januar 2023 an gleicher Stelle in der Werratal-Halle in Hildburghausen.

Bei den letzten sechs Veranstaltungen gab es mit Hildburghausen II, Mendhausen/Römhild, Streufdorf/Eishausen, Gleichamberg, der SG Veilsdorf Alte Herren und zuletzt der SG Mendhausen/Römhild fünf verschiedene Sieger. Vier von diesen Teams sind auch heuer wieder mit dabei.