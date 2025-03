– Foto: Sebastian Harbke

Wer schafft den historischen Schritt ins Landespokal-Endspiel? dachbleche24-Landespokal +++ Mit dem 1. FC Lok Stendal und dem VfB Sangerhausen duellieren sich zwei Verbandsligisten Verlinkte Inhalte Landespokal Sachsen-A Lok Stendal Sangerhausen

Seit der Auslosung vor anderthalb Monaten ist klar: Auch in diesem Jahr wird wieder ein Verbandsligist im Finale stehen. Am Sonntag spielen der 1. FC Lok Stendal und der VfB Sangerhausen im direkten Duell um diesen historischen Schritt, am Finaltag der Amateure auf der deutschlandweiten Bühne übertragen zu werden.

Für beide Clubs führte der Weg in der Vergangenheit schon ins Pokalfinale von Sachsen-Anhalt. Der 1. FC Lok Stendal musste sich in der Saison 2017/18 und 2002/03 jeweils als Oberligist im Endspiel dem 1. FC Magdeburg beugen. Als FSV Lok Altmark Stendal gelang in den Neunziger-Jahren dagegen gleich dreimal der Titelgewinn (1992, 1995, 1996). Derweil stand der VfB Sangerhausen bisher einmal im Finale: In der Saison 2004/05 unterlagen sie im Duell zweier Verbandsligisten mit 2:4 nach Elfmeterschießen gegen den MSV Preussen. >> Zur Landespokal-Historie von Sachsen-Anhalt: (hier klicken)