Wer schafft den Durchbruch? Kompany setzt bei der Klub-WM auf fünf Bayern-Talente

Vincent Kompany könnte fünf Talente mit zur Klub-WM in die USA nehmen. Kann eines davon den Durchbruch beim Rekordmeister schaffen?

München – Die neue Klub-WM steht vor der Tür (hier alle Infos) und die Bayern wollen, wenn es um den Titel geht, natürlich ein Wörtchen mitreden. Doch gleichzeitig kann das Turnier die Chance für junge Spieler sein, um sich in den Vordergrund zu spielen, vor allem weil die etablierten Spieler eine harte Saison in den Knochen haben.

Fünf Talente beim FC Bayern im Geheimtraining

Beim FC Bayern sind fünf Talente ganz besonders im Fokus. In einem Geheimtraining bei den Münchnern Donnerstag sollen sie laut der Bild zur Mannschaft gehört haben. Einige davon hatte man in der breiten Masse bisher noch nicht auf dem Schirm, doch die große Bühne Klub-WM könnte einen weiteren Schritt in Richtung Durchbruch bedeuten, oder andere interessante Vereine auf den Plan rufen.

Da wäre zum einen Adam Aznou. Der marokkanische Linksverteidiger, der bei den Bayern zumindest schon ein paar Minuten Bundesliga- und Champions-League-Luft schnuppern durfte, war in der Rückrunde der vergangenen Saison an den spanischen Erstligisten Real Valladolid ausgeliehen. Der Klub stieg zwar ab, trotzdem konnte der 19-Jährige wichtige Profi-Erfahrung sammeln und kam am Ende auf 13 Pflichtspiele für die Spanier. Zudem stand er seit September schon dreimal für die marokkanische Nationalmannschaft auf dem Platz. Aznou könnte wichtig werden, weil Davies und Ito verletzt fehlen.

Krattenmacher überzeugte Bayern-Verantwortliche in der zweiten Liga

Ein echter Zweitliga-Shootingstar könnte auch bei den Bayern im Kader stehen. Maurice Krattenmacher gehörte zu den Lichtblicken von Zweitliga-Absteiger Ulm und konnte dort mit drei Treffern und acht Vorlagen in 33 Pflichtspielen überzeugen. Aus diesem Grund wurde auch der 19-Jährige frühzeitig von seiner Leihstation zurückgeholt. Vielleicht bekommt der Mittelfeld-Mann ja einige Minuten.

Sven Ulreich wird die Klub-WM aufgrund von privaten Gründen verpassen und Daniel Peretz soll verliehen werden. Doch wer fährt denn als Nummer Drei mit? Leon Klanac. Der Deutsch-Kroate machte in der vergangenen Saison 28 Pflichtspiele über die A-Junioren und durfte in den letzten Wochen immer wieder beim Training vom Rekordmeister reinschnuppern. Der 18-Jährige gilt als riesiges Torwart-Talent, wird aber wohl kaum Einsatzzeit bekommen.

Beim peruanischen U20-Nationalspieler Felipe Chavez ist die Situation etwas verzwickt. Der Vertrag des 18-Jährigen der 2019 vom FC Augsburg kam, läuft Ende Juni aus. Ab einem möglichen Viertelfinale bei der Klub-WM wäre er also nicht spielberechtigt. Beim Offensivspieler, der für die U19 und die zweite Mannschaft der Bayern in 35 Spielen 18 Treffer und 13 Assists lieferte, haben wohl auch mehrere Bundesligisten angeklopft. Von Verlängerung bis kurzfristigem Wechsel ist bei ihm alles möglich.

David Santos gilt als großer Hoffnungsträger beim FC Bayern

Und dann wäre da noch David Santos. Der 18-Jährige scheint gute Chancen zu haben, zur Klub-WM mitzudürfen, weil er als großer Hoffnungsträger für die Zukunft gilt. Der portugiesische U19-Nationalspieler durfte auch immer wieder mit den Profis trainieren und machte in der vergangenen Saison 17 Pflichtspiele für die U19 der Bayern.

Wer am Ende sogar Einsatzminuten sammeln kann, ist noch unklar. In den nächsten Tagen werden wir sehen, wer von den großen Talenten des Klubs wirklich im Flugzeug in die USA sitzen darf. (DaHee)