Wer schafft den Aufstieg und wer steigt ab?

Das Aufstiegsrennen in den beiden Zürcher Zweitliga-Gruppen ist spannend. In sich haben wird es auch der Abstiegskampf.

Dafür spielt Regensdorf bislang eine starke Rückrunde. Die Hypothek der Furttaler ist jedoch zu gross, um noch in den Aufstiegskampf einzugreifen.

Der Abstiegskampf:

Für Oerlikon/Polizei und YF Juventus 2 wird es eng. Punkte sind dringend nötig, egal, ob gegen direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt oder gegen Teams aus der vorderen Tabellenregion. Am Ende dürfte es für die beiden Stadtzürcher Vereine aber nicht reichen.

Und dann stellt sich die Frage: Müssen die Reserven von Wettswil-Bonstetten oder jene von Red Star den Gang in die 3. Liga antreten? Da hat WB derzeit die besseren Karten. Sie können zur Not auch den einen oder anderen Spieler aus dem breiten Kader der ersten Mannschaft auflaufen lassen.

Das Fanionteam von Red Star befindet sich derweil mittendrin im Abstiegskampf in der 2. Liga interregional. Das kommt den Reserven der Rotsterne nicht entgegen – am Ende dürften sie den Klassenerhalt in der 2. Liga deshalb nicht schaffen.

2. Liga, Gruppe 2: Ein Quartett im Fern- und Direktduell – Wunder von Töss bleibt aus

Das Aufstiegsrennen:

In dieser Gruppe wechselt seit Beginn der Rückrunde praktisch jede Runde der Leader. Stäfa, Veltheim, Herrliberg, Seuzach. Alle diese vier Mannschaften wahren sich die Chance auf den Aufstieg.

Dieses Quartett liegt aktuell innerhalb von nur gerade drei Punkten. Man jagt sich gegenseitig Punkte ab. So gewann Wintermeister Stäfa beispielsweise gegen Veltheim, um dann aber gegen Seuzach zu verlieren.

Herrliberg hat in dieser Gruppe die mit Abstand torgefährlichste Offensive. Zuerst schenkte die Torfabrik vom Zürichsee Embrach acht Tore und dann Glattbrugg zehn Tore ein. Jüngst verloren die Rechtsufrigen hingegen überraschend bei Phönix Seen. Zuhause auf dem Langacker-Kunstrasen ist Herrliberg eine Macht. Dort kommt es nach Ostern zum Seederby gegen Stäfa.

Am selben Spieltag treten Seuzach und Veltheim gegeneinander an. Möglicherweise splittet sich die Spitzengruppe dann auf. Spannend bleibt das Aufstiegsrennen in dieser Gruppe so oder so.

Am Ende macht entweder Herrliberg oder Seuzach das Rennen. Herrliberg bekommt es nach dem Derby gegen Stäfa bald auch schon mit den beiden Spitzenteams aus dem Raum Winterthur zu tun – gegen Veltheim spielt das Team von Trainer Beni Benz zuhause, ist also im Vorteil, dann gehts auswärts nach Seuzach.

Seuzach hat bisher jedes Rückrundenspiel gewonnen. In den kommenden Wochen kommen nun aber mit Veltheim und Herrliberg zwei Hochkaräter auf die Seuzemer Sportanlage Rolli.