„Wer Punkte lässt, ist raus": Warngau empfängt Wörnsmühl zum Showdown

Der SV Warngau trifft am Mittwoch auf den SC Wörnsmühl. Für beide Teams geht es um alles im Kampf um die Relegation.

Ein „Do-or-die-Spiel“ steht an diesem Mittwoch in der A-Klasse 4 an. Ab 19.30 Uhr empfängt der SV Warngau den SC Wörnsmühl. Eine Niederlage würde für beide Teams einen großen Rückschlag im Kampf um den Aufstieg bedeuten.

Die Warngauer würden mit drei Punkten den TSV Hartpenning vom Relegationsplatz verdrängen. „Wer Punkte lässt, ist raus“, sagt Warngaus Trainer Daniel Mayer, der für das Topspiel aus dem Vollen schöpfen kann. Ein großer Vorteil für den SV ist der heimische Rasen, wo die beste Defensive der Liga noch ungeschlagen ist. Dennoch musste die Elf im Hinspiel gegen Wörnsmühl eine 2:3-Niederlage einstecken – eine offene Partie ist vorprogrammiert. „Wir haben eine super Saison gespielt. Solche Endspiele sind am schönsten, darum spielt man Fußball.“

Die Wörnsmühler können erstmals wieder auf den zuvor rotgesperrten Top-Stürmer Matthias Fichtner zurückgreifen. „Wenn Matthias seine Chancen nutzt und wir defensiv gut stehen, ist absolut was drin“, sagt SC-Sprecher Marc Doll, der eine intensive Partie erwartet und vor der Warngauer Kaltschnäuzigkeit warnt. „Es wird ein hartes Stück Arbeit, aber es ist nicht unmöglich.“ Ein Dreier in dieser Partie sei ein „Zuckerl“ und ein Unentschieden vertretbar. Verlieren sei aber verboten.