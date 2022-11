„Wer nicht mitzieht, hat beim FSV Optik nichts mehr verloren“ Ingo Kahlisch richtet nach dem Pokal-Aus von Rathenow emotionale und deutliche Worte an die Öffentlichkeit - und die Mannschaft

"Dieses Spiel haben wir in der ersten Halbzeit verloren“, bilanziert Ingo Kahlisch. Seine Mannschaft unterlag am Samstagmittag im Landespokal beim Werderaner FC. Gegen den Brandenburgligisten war der Oberligist als Favorit in die Partie gegangen, konnte sogar in Führung gehen, doch Ruhe und Klarheit brachte das nicht in das Spiel der Gäste. Stattdessen konnte Rico Morack noch vor der Pause ausgleichen, Paul Richter schoss sein Team sogar noch in Führung.