Wer neuer Trainer von Alemannia Aachen werden soll

Als Alemannia Aachen am Dienstag die Vorstellung eines neuen Akteurs ankündigte, hoffte sicherlich der ein oder andere Fan auf die Nachfolge von Backhaus. Der Erfolgstrainer, der Aachen erst in die 3. Liga geführt und dann dort den Klassenerhalt geschafft hatte, folgte zuletzt dem Ruf von Braunschweig und trainiert jetzt erstmals in der 2. Bundesliga, entsprechend wird rund um den Tivoli ein neuer Coach gesucht. Doch als die Personalie enthüllt wurde, war es der 23-jährige Richter.

Richter ist in der Offensive zuhause und kommt aus der U23 von Mainz 05 aus der Regionalliga Südwest, in der er zuletzt in elf Partien fünfmal traf. Ausgebildet wurde Richter unter anderem beim TuS Koblenz. „Marc ist ein Spieler, den wir ursprünglich sehr gerne schon in der abgelaufenen Saison in Schwarz und Gelb auf dem Platz gesehen hätten. Leider hat seine Verletzung einem Wechsel zu uns zunächst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun sind wir froh, dass es mit einem Engagement bei uns klappt und wir auf seine Stärken bauen können. Wir erhalten einen schnellen, dynamischen und technisch versierten Spieler, der auf der Zehnerposition, aber auch auf den offensiven Außenbahnen auflaufen kann. Diese Variabilität und darüber hinaus seine unbekümmerte Spielweise sind zwei Attribute, die wir im Spiel nach vorne benötigen", teilt Erdal Celik, Technischer Direktor, bei der Vorstellung mit. Richter verpasste die gesamte erste Saisonhälfte wegen eines Kreuzbandrisses, feierte erst im März sein Comeback.