Wer muss zittern bis zum Schluss?

Bei Aufsteiger SV Otzenrath sowie der SpVg Odenkirchen II gab es am vergangenen Wochenende große Erleichterung. Denn beide Klubs haben den Klassenverbleib rechnerisch nun sicher – und entgehen somit dem Nervenkitzel der Abstiegsangst in den verbleibenden Spieltagen.

Sieben andere Klubs müssen in den letzten beiden Saisonwochen noch zittern. Mit Tabellenschlusslicht RW Venn ist nur ein Team bislang sicher abgestiegen. Selbst die endgültige Anzahl der Absteiger ist noch nicht fix: Sollte die erste Mannschaft der SpVg Odenkirchen in der Bezirksliga die Klasse halten, steigen nur zwei Mannschaften aus der A-Liga ab, ansonsten drei Teams. Besteht zwischen zwei Mannschaften am Ende Punktgleichheit, folgen Entscheidungsspiele in Hin- und Rückspiel – auch das ist möglich. Ein Überblick über die Chancen und das Restprogramm dieser Teams.

Für die Reserve der Sportfreunde ist der Klassenverbleib fast sicher. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf Platz 14 und den womöglich ersten Abstiegsplatz. Heißt: Ein Punkt aus den verbleibenden beiden Spielen reicht zur Rettung. Und selbst wenn Neuwerk beide Partien verliert, müssten fünf Teams die Sportfreunde in der Tabelle noch überholen – und dafür mindestens vier bis sechs Punkte aus zwei Spielen holen. Laut Spielplan ist das möglich, praktisch aber sehr unwahrscheinlich. Mit Hehn und 1. FC Viersen II tritt Neuwerk noch gegen zwei direkte Konkurrenten aus dem Abstiegskampf an – und hat es entsprechend selbst in der Hand. Chancen auf den Klassenverbleib: 95 Prozent

Wichtige Punkte holte Wickrathhahn am vergangenen Wochenende beim 2:1-Erfolg beim SV Schelsen. Damit baute Wickrathhahn sein Polster zu Rang 14 auf fünf Zähler aus. Wie wichtig dieser Dreier war, ergibt sich beim Blick auf das Restprogramm: Zunächst geht es zum Ligaprimus SV Lürrip, am letzten Spieltag wartet dann Türkiyemspor, das womöglich selbst einen Sieg für den Bezirksliga-Aufstieg braucht. In beiden Spielen ist Wickrathhahn Außenseiter, könnte also punktlos bleiben. Der Fünf-Punkte-Vorsprung sollte allerdings zur Rettung reichen. Chancen auf den Klassenverbleib: 80 Prozent

Polizei SV (11. Platz, 32 Punkte)

Gegen den Aufstiegsaspiranten Türkiyemspor stand der PSV am vergangenen Spieltag kurz vor einem Punktgewinn, ehe die Mannschaft in der 90. Minute den Treffer zum 1:2 kassierte. Damit bleibt die Ausgangslage brenzlig für das Team von Erhan Kuralay. Drei Punktebeträgt der Vorsprung auf Platz 14. Trotzdem hat es der PSV noch in der eigenen Hand: Ein Sieg aus den verbleibenden Spielen sollte den Klassenverbleib sichern. Die Gegner sind mit dem ASV Süchteln II und dem SV Otzenrath zwei Teams, die die Saison sportlich ausklingen lassen können. Das könnte dem PSV in die Karten spielen. Chancen auf den Klassenverbleib: 70 Prozent

DJK Hehn (12. Platz, 31 Punkte)

Die Mannschaft von Trainer Thorsten Müller kennt sich im Abstiegskampf bestens aus und hat sich in den vergangenen Jahren häufig im Schlussspurt gerettet. Die letzten beiden Spiele bestreitet die Mannschaft gegen Neuwerk II sowie den SC Rheindahlen, der potenziell noch um den Bezirksliga-Aufstieg spielt. Zuletzt bewies Hehn jedoch eine bemerkenswerte Wankelmütigkeit: Auf einen 5:1-Erfolg gegen Süchteln II folgte nun eine 1:6-Niederlage gegen Odenkirchen II. Insbesondere gegen direkte Konkurrenten aus dem Tabellenkeller ließ Hehn zuletzt sträflich viele Punkte liegen. Das könnte sich nun rächen. Hehn muss womöglich zittern bis zum Schluss. Chancen auf den Klassenverbleib: 50 Prozent.

1. FC Viersen II (13. Platz, 31 Punkte)

Die zuletzt vorzeigbare Form von zehn Punkten aus sechs Spielen bekam am vergangenen Sonntag beim 1:5 gegen den ASV Süchteln II einen herben Dämpfer. Personell geht die zweite Mannschaft von Viersen auf dem Zahnfleisch, was die Chancen auf die Rettung nicht erhöht. Das Restprogramm sieht noch Partien gegen Odenkirchen II und Neuwerk II vor. Machbar auf dem Papier, aber Viersen II muss in den letzten beiden Spielen einen Kraftakt vollbringen. Chancen auf den Klassenverbleib: 50 Prozent.

SV Schelsen (14. Platz, 29 Punkte)

Mit der 1:2-Niederlage gegen Wickrathhahn verpasste Schelsen am vergangenen Wochenende einen wichtigen Befreiungsschlag. Somit geht das Team von Christian Niebel auf einem vermeintlichen Abstiegsplatz in die letzten beiden Saisonwochen und hat es nicht mehr in der eigenen Hand. Mindestens einen Sieg ist zwingend erforderlich, wenn die Rettung noch gelingen soll, bestenfalls sogar zwei. Am kommenden Spieltag kommt es zunächst zum Duell der Abstiegskandidaten gegen Victoria Mennrath II: Bei einer Niederlage wäre der Abstieg kaum noch zu verhindern, ein Sieg würde zumindest Platz 14 sichern. Am letzten Spieltag ist dann der formstarke Rheydter SV zu Gast. Chancen auf den Klassenverbleib: 35 Prozent.

Mennrath II (15. Platz, 27 Punkte)

Für die Rettung braucht es für Mennrath II inzwischen ein mittelgroßes Wunder. Mennrath braucht zwei Siege aus den letzten beiden Spielen und muss auf Nullnummern der Konkurrenz hoffen. Allerdings birgt das Szenario mit nur zwei Absteigern für Mennrath noch Hoffnung. Dann reicht Platz 14, den aktuell Schelsen belegt und nur zwei Zähler entfernt ist. Ausgerechnet Schelsen ist der kommende Gegner. Mit einem Sieg wäre der Klassenverbleib unter Mithilfe von Bezirksligist Odenkirchen wieder realistisch. Am letzten Spieltag muss Mennrath allerdings zu Meister Lürrip. Dort ist kaum mit Punkten zu rechnen. Chancen auf den Klassenverbleib: 20 Prozent.