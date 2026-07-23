Wer möchte Schiedsrichter werden?

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Vor kurzem war auf FuPa ein Beitrag zu lesen, wo Fragen, Punkte und Informationen besprochen wurden, wenn ein Kind Schiedsricher werden möchte. Der Artikel gibt es hier: Hilfe, mein Kind will Schiedsrichter werden!

Was Kontaktmöglichkeiten etc. anging, war dieser - auch wenn die allgemeinen und hilfreichen Informationen generell auch auf Luxemburg übertragbar sind - auf Deutschland bezogen. Der Grund ist, dass dieser Artikel aus dem FuPa Partnernetzwerk kam, wir ihn aber trotzdem veröffentlichen wollten.

Daher geben wir nun an dieser Stelle die weiterführenden Informationen um Schiedsrichter bei der FLF zu werden.

Der neue Anwärterlehrgang startet dieses Jahr im Oktober, die genauen Zeiten sind:

04.10.2026 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr in Monnerich (148, rue de Limpach, Gebäude der FLF)

08.10.2026 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr in Monnerich

17.10.2026 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr in Monnerich

18.10.2026 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr in Monnerich



