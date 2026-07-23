 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Wer möchte Schiedsrichter werden?

Ein neuer Anwärterlehrgang startet noch 2026

von Stan Jahrmärker · Heute, 09:21 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO IMAGES

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– Foto: (c) INAPS/FLF

Vor kurzem war auf FuPa ein Beitrag zu lesen, wo Fragen, Punkte und Informationen besprochen wurden, wenn ein Kind Schiedsricher werden möchte.
Der Artikel gibt es hier: Hilfe, mein Kind will Schiedsrichter werden!

Was Kontaktmöglichkeiten etc. anging, war dieser - auch wenn die allgemeinen und hilfreichen Informationen generell auch auf Luxemburg übertragbar sind - auf Deutschland bezogen. Der Grund ist, dass dieser Artikel aus dem FuPa Partnernetzwerk kam, wir ihn aber trotzdem veröffentlichen wollten.

Daher geben wir nun an dieser Stelle die weiterführenden Informationen um Schiedsrichter bei der FLF zu werden.
Der neue Anwärterlehrgang startet dieses Jahr im Oktober, die genauen Zeiten sind:
04.10.2026 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr in Monnerich (148, rue de Limpach, Gebäude der FLF)
08.10.2026 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr in Monnerich
17.10.2026 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr in Monnerich
18.10.2026 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr in Monnerich

Der Lauftest und das Regelexamen werden am 12.11.2026 auf dem Gelände des INS (66, rue de Treves in Luxembourg) abgenommen. Gestartet wird dort um 18:15 Uhr.
Anmeldungen sind bis zum 29.09.2026 möglich und können hier vorgenommen werden:
Anmeldeformular

Noch Fragen? Dann schreibt eine Mail an: jeff.feller@football.lu oder alternativ kenan.skenderovic@football.lu

Im übrigen muss man kein Kind sein um diesen Schritt zu machen, auch "ältere" Neueinsteiger und ehemalige Spieler sind herzlich willkommen.

FuPa wünscht gutes Gelingen und zukünftig Allzeit gut Pfiff.