Wer möchte Schiedsrichter werden?

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Vor kurzem war auf FuPa ein Beitrag zu lesen, wo Fragen, Punkte und Informationen besprochen wurden, wenn ein Kind Schiedsricher werden möchte.
Der Artikel gibt es hier: Hilfe, mein Kind will Schiedsrichter werden!
Daher geben wir nun an dieser Stelle die weiterführenden Informationen um Schiedsrichter bei der FLF zu werden.
Der neue Anwärterlehrgang startet dieses Jahr im Oktober, die genauen Zeiten sind:
04.10.2026 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr in Monnerich (148, rue de Limpach, Gebäude der FLF)
08.10.2026 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr in Monnerich
17.10.2026 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr in Monnerich
18.10.2026 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr in Monnerich
Im übrigen muss man kein Kind sein um diesen Schritt zu machen, auch "ältere" Neueinsteiger und ehemalige Spieler sind herzlich willkommen.
FuPa wünscht gutes Gelingen und zukünftig Allzeit gut Pfiff.