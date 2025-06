Wer macht den Aufstieg perfekt? Relegationsspiel zwischen VFL Kloster Oesede und SV Alfhausen

Die Vizemeister der Kreisligen Osnabrück - Staffel A - SV Alfhausen und Staffel B - VFL Kloster Oesede - treffen im Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga am Mittwochabend um 19.30 Uhr auf der Sportanlage des SC Lüstringen - Osnabrück, Hasewinkel 1 aufeinander.

Der frisch gebackene Pokalsieger VFL Kloster Oesede will im letzten Spiel unter Trainer Michael Wirtz den Abschluss der Saison mit dem Aufstieg in die Bezirksliga krönen. Sieben Siege aus den letzten acht Pflichtspielen zeigen, dass die Wirtz-Truppe in Topform ist und gute Chancen besitzt, den Klassensprung zu realisieren.

Der SV Alfhausen hat sich in einem Vierkampf mit dem 1. FCR Bramsche, dem TV Bohmte und BW Hollage II im Kampf um die Meisterschaft und dem zweiten Tabellenplatz - der zum Relegationsspiel zur Bezirksliga berechtigt - durchgesetzt und hinter dem 1. FCR Bramsche den zweiten Tabellenplatz belegt.