Wer macht das Meisterrennen?

Großrosseln bejubelt den 5:2-Heimsieg gegen den SV 19 Bübingen Mitte August 2025 – Foto: Armin Schwambach/Sport News S&

Mit dem SC Friedrichsthal, dem SC Großrosseln und Aufsteiger SV Emmersweiler sind drei Teams in der Landesliga Süd, dem Rest des Feldes schon einige Punkte enteilt.

Tabellenführer ist derzeit der SC Friedrichsthal, der nach 18 Spielen auf 38 Punkte kommt. Eine Partie und einen Zähler weniger als Friedrichsthal, hat der Traditionsclub aus dem Warndt, der SC Großrosseln. Eine bärenstarke Runde spielt Aufsteiger Emmersweiler, der nach 18 Spielen und 35 Punkten auf Rang drei steht und auf Ausrutscher des Spitzenduos wartet.

Dennoch ist man in Friedrichsthal weit davon entfernt, die Flinte ins Korn zu werfen. „Ich bin ja schon lange dabei. Doch der Zusammenhalt und die Kameradschaft in der Truppe im Moment, ist mit das Beste, was ich in Friedrichsthal erlebt habe. Da laufen elf Mann ein und die reißen sich den Allerwertesten auf. Es macht Spaß zu sehen, wie die Jungs alles geben“, lobt Rau seine Truppe.

Die Sorgenfalten, die Trainer Marc Birkelbach schon vor der Winterpause auf der Stirn hatte, haben sich nicht geglättet. Noch immer leidet seine Mannschaft unter einem riesigen Verletzungspech. Mit Justin Teigermer, Maximilian Bach, Yannis Meyer, Max Mäs und Marc Wendel fehlen gleich fünf Stammspieler. „Bei Bach, Meyer und Mäs sieht es so aus, dass sie die Runde wohl abhaken können“, stöhnt Thorsten Rau, der 1. Vorsitzende. Bei Teigermer und Wendel, der sich von einer Meniskus-Operation erholt, sieht es besser aus. „Sie werden bald wieder zur Verfügung stehen. Das entspannt die Lage.“

Mit Julian Fernsner kommt ein ehemaliger Spieler, der zuletzt in Hirzweiler-Welschbach aktiv war, zum SC zurück. Sollte der SCF den großen Wurf schaffen, will man keine Harakiri-Aktionen machen, sondern auf den bewährten Kader mit punktuellen Verstärkungen bauen. „Die Jungs haben komplett zugesagt, auch im kommenden Jahr das grüne Trikot zu tragen. Das macht uns alle stolz“, freut sich der Vorsitzende. Dass da auch das komplette Trainerteam mit Cheftrainer Birkelbach an Bord bleibt, versteht sich von selbst. Friedrichsthal muss zum Start in Bliesransbach antreten.

Michael Graul (40) wird nicht mehr auflaufen. Er hatte angekündigt, seine Karriere zu beenden, dann unterrichtete er den Verein, dass er zur DJK St. Ingbert wechseln wird. „Kein Kommentar“, so Rau vielsagend.

SC Großrosseln:

Steve Schantz, der Sportliche Leiter des SC Großrosseln, war mit der Vorbereitung nicht ganz zufrieden. „Ich will nicht groß meckern, aber ich würde sagen, es lief durchwachsen.“ Bei den Testspielen gab es einige leichte Blessuren, doch das wird sich bis zum Rundenstart, bei dem der SCG beim SV Bübingen antreten wird, erledigt haben. „Wir müssen schauen, dass wir unsere gute Form, die wir vor der Pause halten und schnell wieder an diese Leistungen anknüpfen. Die Warndt-Elf hat ein Spiel weniger absolviert, als die Konkurrenz aus Friedrichsthal und dem Nachbardorf Emmersweiler. Das sieht Schantz als Vorteil an. „Wenn wir das Spiel erfolgreich gestaltem, stehen wir vorne.“

Im Kader hat sich nicht sonderlich viel getan. Mit Vassilios Tsiontsis kam ein Routinier dazu. Verlassen hat den Verein Wajdl Moumni, der zum SV Gerlfangen-Fürweiler gewechselt ist. Saisonziel ist der Aufstieg in die Verbandsliga, macht Schantz Nägel mit Köpfen. „Wir wollen hoch, obwohl die Landesliga auch ihren Reiz hat. Aber wir wollen aufsteigen.“

Beim SC Großrosseln wird ein neuer Hybrid-Rasenplatz gebaut. Damit soll nach Freigabe der Gelder schnellstmöglich begonnen werden.

SV Emmersweiler:

„Dass es so gut läuft, kommt für uns auch überraschend“, ist Harald Schuler, der 1. Vorsitzende des SV Emmersweiler, der an der französischen Grenze beheimatet ist, ehrlich. Da man oben dran ist, haben die Spieler des Aufsteigers „Blut geleckt“. Die Chance auf den Durchmarsch in die Verbandsliga ist gegeben. „Und die wollen wir nutzen“, sagt Schuler.

Deshalb haben die Emmersweiler, trotz bescheidenem Budget, wie der Vorsitzende zu verstehen gibt, in der Winterpause personell nachgelegt. Mit Alain Guettaf, Mehdi Haddaoui, Jordan Peifer und Nabil Benthami hat man gleich vier neue Spieler geholt. „Wir wollen die Chance ergreifen, die sich uns bietet“, rechtfertigt Schuler die Verpflichtungen.

Favorit auf den Titel, ist für Schuler der Nachbar vom SC Großrosseln. „Die haben ganz andere Möglichkeiten als wir. Aber auch Großrosseln wird seine Schwächephase bekommen, dann wollen wir da sein.“ Gegen Friedrichsthal habe man bereits zweimal gespielt und den Kürzeren gezogen. Ein Pluspunkt seiner Mannschaft sieht Schuler darin, dass seine Truppe sich gegenüber den Gegnern, öfter spielerische Vorteile erspiele.

Mit dem vor einem halben Jahr angelegten Hybrid-Rasen, „für uns ein Sechser im Lotto“, zeigt sich Schuler sehr zufrieden. Da der Rasen noch nicht richtig angewachsen war, habe man die komplette Vorbereitung in Behren les Forbach absolviert. „Wir konnten den dortigen Kunstrasen nutzen. Dafür sagen wir Danke!“

Sollte der große Wurf, sprich Aufstieg in die Verbandsliga gelingen, würde man den Schritt machen. „Das brächte aber den Verein an die finanziellen Grenzen. Doch die werden wir nicht überschreiten“, stellt Schuler klar. Los geht es für den SVE beim Schlusslicht in Eschringen.