Wer krönt sich – und darf vom DFB-Pokal träumen?

Der Kreispokal ist Teil des offiziellen Spielsystems des Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW). Der Sieger qualifiziert sich für den Westfalenpokal und kann sich dort mit höherklassigen Teams messen. Über diesen Wettbewerb besteht theoretisch sogar der Weg in den DFB-Pokal – bei einem Titelgewinn auf Verbandsebene. Auch per Finaleinzug im Westfalenpokal wäre ein Einzug in den DFB-Pokal wahrscheinlich, weil Mannschaften wie Verl, meistens sowieso qualifiziert sind und man aufrückt. Entsprechend hoch ist die sportliche Relevanz des Viertelfinales. Betonen muss man aber, dass jede Mannschaft außer Wattenscheid 09 im Westfalenpokal ziemlich früh ausscheiden würde - vielleicht aber auch die, wenn sie früh an einen starken Gegner geraten.

SG Wattenscheid 09 bringt als klangvoller Traditionsverein und mit Oberliga Erfahrung strukturell starke Voraussetzungen mit und ist klarer Favorit auf den Titel! In der Liga steht man mit nur einer Niederlage auf dem 1. Platz und darf so auch weiter vom Aufstieg in die Regionalliga West träumen. Die Titelchance im Pokal ist jedenfalls realistisch hoch, insbesondere aufgrund individueller Qualität und Spieltiefe.