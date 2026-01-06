Wer krönt sich? 15 Teams kämpfen um Titel bei U19-Hallenmeisterschaft

Am Sonntag steigt in Ottobrunn das Bezirksfinale der U19-Hallenmeisterschaft. 15 Teams kämpfen um die Qualifikation für die Bayerische Hallenmeisterschaft.

München – Vier Schritte sind es bis zum Titel in Duisburg. Am Sonntag, dem 11. Januar, ab 10 Uhr steht in Ottobrunn die Oberbayerische Hallenmeisterschaft der U19 an. Den Titel erringen wollen 15 Teams, die aus allen Ecken Oberbayerns in die Ferdinand-Leiß-Halle reisen (Haidgraben 121, 85521 Ottobrunn). Der Sieger des Turniers qualifiziert sich für die Bayerische Meisterschaft am 24. Januar 2026 in Speichersdorf (Sportarena Speichersdorf, Schulstraße 8, 95469 Speichersdorf). Der Bayerische Meister qualifiziert sich für die Süddeutsche Meisterschaft (7. März in Ehningen), wo die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft (20.–22. März 2026) in Duisburg ausgespielt wird.

Zunächst geht es jetzt aber um den oberbayerischen Qualifikanten. Bei der oberbayerischen U19 Hallenmeisterschaft spielen 15 Teilnehmer in drei Gruppen zunächst die Viertelfinalisten aus. Die Gruppenersten, die Gruppenzweiten und die beiden besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Das Teilnehmerfeld besteht aus den besten Nachwuchsmannschaften Oberbayerns – und den Qualifikanten aus den Kreismeisterschaften. Aus dem Kreis München qualifizierte sich der TSV Poing, aus dem Kreis Donau/Isar der SC Kirchdorf, aus dem Kreis Inn/Salzach die JFG FC Holzland/Inn und aus dem Kreis Zugspitze die A-Jugend des TSV Landsberg als Kreissieger.