Wer krallt sich den Pokal?

Es ist angerichtet. Der TSV Obergimpern und der SV Reihen bestreiten am Mittwoch das Finale um den Kreispokal in Waibstadt (Anpfiff, 19.30 Uhr). Wir haben uns bei allen Beteiligten umgehört.

Waibstadt kann große Fußballspiele, das haben die tüchtigen SG-Mitglieder in den vergangenen Jahren ein ums andere Mal eindrucksvoll nachgewiesen. "Während des Spiels werden rund 40 Helfer von uns im Einsatz sein und allerhand Leckeres für die hoffentlich zahlreich erscheinenden Zuschauer zubereiten", sagt Markus Stumpf. Waibstadts 1. Vorsitzender stand im Vorfeld im engen Austausch mit den beiden Endspiel-Teilnehmern und hofft auf, "1 200 Zuschauer plus X, weil ich bei Obergimpern und bei Reihen eine große Euphorie vernommen habe."

Das Vorspiel – Teil 1

76 Stunden vor dem Finale sahen sie sich zum letzten Mal. Der Kreisliga-Spielplan wollte es so, dass der SV Reihen am Sonntag den TSV Obergimpern empfing. "Es gibt natürlich bessere Gegner so kurz davor", schmunzelt Christian Stumpf, der aber den Vorteil genoss, nicht seine vermeintliche Wunschformation aufbieten zu müssen. Er verrät: "Dem ein oder anderen alten Knochen von uns haben wir eine Pause gegönnt."