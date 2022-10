Wer kommt ins Pokalhalbfinale? Kronau erwartet Rheinhausen +++ Kreisligaduelle in Stettfeld und Mingolsheim

Im Elfmeterschießen setzte sich der VfR Kronau gegen den FV Neuthard durch. „Das Spiel gegen Neuthard war für uns schon ein besonderes Spiel! Wir waren die Mannschaft mit den besseren Tormöglichkeiten, ab der 80. Minuten waren wir in Überzahl, da Neuthard hatte nur zwei Auswechselspieler dabei hatte und nicht mehr wechseln konnte. In der Verlängerung müssen wir mindestens ein Tor schießen, im Elfmeterschießen lagen wir nach sechs geschossen Elfmetern mit 1:3 zurück und schaffen es trotzdem noch, weiterzukommen. Es war also fast alles dabei, was ein Pokalspiel ausmacht“, berichtete Julian Bauer vom Pokalfight im August. Nun ist die Vorfreude bei Kronaus Spielertrainer auf das Viertelfinale groß: „Auf das morgige Spiel freuen wir uns brutal und möchten eine Runde weiterkommen. Aktuell sind wir ohnehin richtig gut drauf, haben aber mit Rheinhausen eine schwierige Aufgabe vor der Brust. Wir wünschen uns ein tolles und faires Spiel mit vielen Zuschauern.“

Letztlich souverän erreichte der FV Wiesental. „Gegen Büchenau II haben wir uns am Ende klar durchgesetzt, obwohl wir uns in der ersten Halbzeit etwas schwergetan haben. In der zweiten Halbzeit konnten wir das Tempo erhöhen und uns klar durchsetzen“, blickte Resul Polat auf den Sieg im August zurück. Nun geht es gegen Ligarivale Stettfeld um einen Platz unter den letzten Vier. Polat dazu: „Gegen Stettfeld wird es natürlich ein anderes Spiel. Die letzten Jahre haben wir uns immer schwer getan gegen Stettfeld. Diesmal ist es aber kein Ligaspiel, sondern ein Pokalspiel. Unser Ziel ist es, natürlich zu gewinnen und in die nächste Runde zu ziehen. Wir werden mit allen Mitteln, die wir haben, in das Spiel gehen, um das Spiel erfolgreich zu bestreiten.“

Anfang des Monats verlor der TSV Stettfeld in der Liga gegen Ubstadt, bei der Pokalpartie im August hatte aber der TSV das bessere Ende zurück. „Die Pokalsaison lief wieder einmal gut für uns – im Gegensatz zur normalen Runde“, so Elvis Karam, der folgendermaßen fortführt: „Das letzte Pokalspiel liegt allerdings eine Weile zurück. Das morgige Spiel können wir daher nicht so bewerten wie den Stand im August, aber auch nicht wie die derzeitige Tabellensituation. Pokal ist und bleibt was Besonderes und wir können mit ‚einem‘ sehr guten Spiel wieder ins Halbfinale einziehen.“ Karam blickt gespannt auf das anstehende Duell mit dem FV Wiesental: „Ich glaube jeder weiß, dass der Zwölfer eine starke Mannschaft hat. Aber jeder weiß auch: Wenn wir unser Potential abrufen, können wir jedem Gegner weh tun. Ich wünsche mir ein richtig gutes, spannendes und faires Spiel mit vielen Zuschauern.“

Gegen Kreisligaaufsteiger Weiher drehte Mingolsheim die Partie und erreichte so die Runde der letzten Acht. „Das Achtelfinale zuhause gegen Weiher war insgesamt ein verdienter 4:1-Sieg, obwohl wir nach einem Standard bereits früh in Rückstand geraten sind. Ein kurioses Eigentor hat uns letztlich auf die Siegerstraße gebracht und hinten raus hat sich unsere fußballerische Überlegenheit dann auch folgerichtig im Ergebnis widergespiegelt“, führte Tobias Schlegel aus.

Nun geht es gegen einen weiteren Ligarivalen. Vor diesem hat Mingolsheims Torhüter einigen Respekt: „Karlsdorf ist immer ein schwieriges Pflaster. Die Karlsdorfer spielen bislang eine sehr gute Saison und sind in der Spitzengruppe der Kreisliga vertreten. Mit Mario Peekes haben sie sich im Sommer vor allem offensiv extrem verstärkt, was wir auch im Hinspiel zu spüren bekommen haben.“ Da man dieses Spiel aber gewinnen konnte, geht Schlegel zuversichtlich in die Partie: „Nichtsdestotrotz konnten wir das Spiel nach 0:2-Pausenrückstand noch mit 3:2 für uns entscheiden und wissen somit, wie wir die starken Karlsdorfer knacken können. Zwar plagen uns aktuell Personalsorgen, doch die Mannschaft, die unser Trainerteam morgen auf den Rasen schicken wird, ist in der Lage weiterzukommen. Wir wollen ins Halbfinale einziehen und an den Pokalerfolg von vor 14 Monaten anknüpfen. Mit unseren Fans im Rücken wollen wir da keinen Zweifel am Halbfinaleinzug aufkommen lassen. Ich wünsche jetzt schonmal beiden Teams ein verletzungsfreies und faires Spiel.“

Viel Lob hatte Maximilian Löchner für den Gegner übrig, den der FC Karlsdorf im Achtelfinale überwunden hatte: „Östringen II ist die Topadresse in der B-Klasse und ich bin mir sicher, dass die Mannschaft aufgrund ihrer namhaften Neuzugänge dieses Jahr locker in der Kreisliga mitgehalten hätte. Dementsprechend waren wir bis zur letzten Sekunde gefordert und konnten am Ende knapp das Ticket für das Viertelfinale buchen.“

Keineswegs leichter ist das nächste Spiel. Auch Löchner erinnert in der Vorschau an das Ligaspiel: „Dort erwartet uns mit Mingolsheim für mich eine der stärksten Mannschaften der Liga. Spielerisch sind sie zurecht im Aufstiegsrennen dabei, auch wenn sie zuletzt aufgrund personeller Engpässe ein bisschen Federn ließen. Wir durften uns bereits am fünften Spieltag ein Bild von ihrer Qualität machen und verloren knapp mit 2:3. Ein Ergebnis, dass aufgrund der Zwei-Tore-Führung ärgerlich war, aber aufgrund der spielerischen Überlegenheit, insbesondere in Hälfte zwei, verdient an Mingolsheim ging.“ Nun erwartet er ein ausgeglichenes Duell: „Beide Mannschaften mussten am vergangenen Wochenende bis an ihre Grenzen gehen und konnten sich nicht schonen. Daher könnte am Ende auch die Frische entscheidend sein. Wir wollen uns für die Niederlage am fünften Spieltag revanchieren und brennen auf das Spiel. Die Chancen auf das Weiterkommen sind gleichmäßig verteilt. Möge am Ende die bessere Mannschaft ins Halbfinale einziehen.“