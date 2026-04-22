 2026-04-20T12:45:22.080Z

Spielbericht

Wer kommt ins Finale des neuen Kreises Remscheid/Solingen

von Michael Björn Busch · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser
Diese mal wird es einen Sieger geben
Diese mal wird es einen Sieger geben – Foto: Nils Weinbrenner

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Kreispokal Rem.-Sol.
DV Solingen
TSV Solingen
Heute, 19:15 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
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Kleiner Vorbericht des Solinger Derby im Pokal

Schafft es die DV Solingen ins Finale "daHom" oder schafft es die TSV Solingen wieder ins Finale wo sie letzte Saison den letzten Titel des Kreispokal Solingen gewonnen haben.

Wird das Spiel wieder einen umkämpftes Spiel wie im Ligaspiel wo es ein Unentschieden gegeben hat

Wer auch immer das Spiel gewinnt hat sein Ticket für den Niederrhein Pokal für die nächste Saison sicher und der Verlierer spielt um sein Ticket im Spiel um den 3.Platz

das Spiel DV Solingen- TSV Solingen findet Heute um 19.15uhr auf den Kunstrasenplatz Zietenstraße in Solingen statt

Weites Halbfinale

TuSpo Richrath- FC Remscheid