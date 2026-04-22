Wer kommt ins Finale des neuen Kreises Remscheid/Solingen

Diese mal wird es einen Sieger geben – Foto: Nils Weinbrenner

Schafft es die DV Solingen ins Finale "daHom" oder schafft es die TSV Solingen wieder ins Finale wo sie letzte Saison den letzten Titel des Kreispokal Solingen gewonnen haben.

Wird das Spiel wieder einen umkämpftes Spiel wie im Ligaspiel wo es ein Unentschieden gegeben hat

Wer auch immer das Spiel gewinnt hat sein Ticket für den Niederrhein Pokal für die nächste Saison sicher und der Verlierer spielt um sein Ticket im Spiel um den 3.Platz