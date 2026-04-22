Wer kommt ins Finale des neuen Kreises Remscheid/Solingen

Kleiner Vorbericht des Solinger Derby im Pokal
Schafft es die DV Solingen ins Finale "daHom" oder schafft es die TSV Solingen wieder ins Finale wo sie letzte Saison den letzten Titel des Kreispokal Solingen gewonnen haben.
Wird das Spiel wieder einen umkämpftes Spiel wie im Ligaspiel wo es ein Unentschieden gegeben hat
Wer auch immer das Spiel gewinnt hat sein Ticket für den Niederrhein Pokal für die nächste Saison sicher und der Verlierer spielt um sein Ticket im Spiel um den 3.Platz
das Spiel DV Solingen- TSV Solingen findet Heute um 19.15uhr auf den Kunstrasenplatz Zietenstraße in Solingen statt
Weites Halbfinale
TuSpo Richrath- FC Remscheid