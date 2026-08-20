Wer kommt in der Kreisliga A am besten aus den Startlöchern?

Wer wird am Sonntag eher am Ball sein, Maurice Simon (links) von der SG St Märgen/St Peter oder der Hölzlebrucker Tim Plavetic? – Foto: Wolfgang Scheu

Im Moment weilt Pino Curia rund 1500 Kilometer vom Ort des Geschehens in Kalabrien. Einmal im Jahr geht es in den wohlverdienten Urlaub. Doch auch aus der Ferne bleibt der Trainer des SV Hölzlebruck bestens informiert über die Ereignisse im Schwarzwald. Und da erfuhr er von einem außergewöhnlichen Pokalspiel seiner Mannschaft am vergangenen Wochenende. Hier führte der HSV gegen die SG Oberbaldingen/Öfingen bereits mit 3:0, kassierte aber im zweiten Durchgang binnen gut 20 Minuten fünf Gegentore. Und so war bereits in der ersten Runde Schluss. "Fußballerisch muss es gut gewesen sein, aber es haben fünf Spieler und damit die Wechselmöglichkeiten gefehlt", liefert Curia eine Teilerklärung für den Leistungseinbruch im Duell der A-Ligisten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.