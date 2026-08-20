 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Wer kommt in der Kreisliga A am besten aus den Startlöchern?

Vier Partien finden statt, darunter das Derby zwischen dem SV Hölzlebruck und der SG St. Märgen/St. Peter

von Stefan Kech (BZ) · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Wer wird am Sonntag eher am Ball sein, Maurice Simon (links) von der SG St Märgen/St Peter oder der Hölzlebrucker Tim Plavetic?
Wer wird am Sonntag eher am Ball sein, Maurice Simon (links) von der SG St Märgen/St Peter oder der Hölzlebrucker Tim Plavetic? – Foto: Wolfgang Scheu

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Die Fußball-Kreisliga-A startet mit einem Rumpfprogramm in die Saison. Vier Partien finden statt, darunter das Derby zwischen dem SV Hölzlebruck und der SG St. Märgen/St. Peter.

Im Moment weilt Pino Curia rund 1500 Kilometer vom Ort des Geschehens in Kalabrien. Einmal im Jahr geht es in den wohlverdienten Urlaub. Doch auch aus der Ferne bleibt der Trainer des SV Hölzlebruck bestens informiert über die Ereignisse im Schwarzwald. Und da erfuhr er von einem außergewöhnlichen Pokalspiel seiner Mannschaft am vergangenen Wochenende. Hier führte der HSV gegen die SG Oberbaldingen/Öfingen bereits mit 3:0, kassierte aber im zweiten Durchgang binnen gut 20 Minuten fünf Gegentore. Und so war bereits in der ersten Runde Schluss. "Fußballerisch muss es gut gewesen sein, aber es haben fünf Spieler und damit die Wechselmöglichkeiten gefehlt", liefert Curia eine Teilerklärung für den Leistungseinbruch im Duell der A-Ligisten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.