"Wer ko, der ko!": FC Bayern II bereitet sich in den USA vor

Am vergangenen Freitag ist der FC Bayern München II mit einer Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern eingestiegen. Koffer packen hieß es dann nur zwei Tage später, denn am Sonntagvormittag entschwebte der Amateure-Tross dem heimischen Winter mit Ziel USA. Im sonnigen Südkalifornien, genauer gesagt im "Chula Vista Elite Athlete Training Center" in der Nähe von San Diego an der Pazifikküste, werden Cheftrainer Holger Seitz und seine Schützlinge ein zehntägiges Trainingslager abhalten. Dort ist auch ein Testspiel gegen die erste Mannschaft des Kooperationsverein Los Angeles FC geplant. Die Partie soll am Dienstag, den 20. Januar als Abschluss des Camps stattfinden.

"Dass wir mit der zweiten Mannschaft für eine Wintertrainingslager in die USA fliegen, ist nicht alltäglich. Wir haben aber schon länger den Wunsch gehegt, in der Nähe unseres Partners Los Angeles FC zu gastieren", erklärt Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung und Campus des FC Bayern, im Vorfeld der langen Reise auf der vereinseigenen Homepage. Mit Blick auf die WM im kommenden Sommer habe es nun mit der Verwirklichung geklappt, verrät Sauer: "In diesem Winter, knapp fünf Monate vor dem Kick-off der Weltmeisterschaft, gab es dann die Chance, verbunden mit einem Trainingscamp für lokale Talente dort Quartier zu machen." Amerikanischer Boden in der Vorbereitung ist übrigens für den FC Bayern II keine komplett neue Erfahrung. Bereits in der Saison 2018/19 wurde ein Trainingscamp in den USA abgehalten, damals aber im texanischen Dallas.



Am 21. Januar kehren die Bayern-Amateure dann nach München zurück, wo die Vorbereitung fortgesetzt wird. Nach einer durchwachsenen Herbstrunde wollen die Talente des Rekordmeisters im Frühjahr durchstarten. Gleich zum Punktspielauftakt am 20. Februar wartet der Kracher im Grünwalder Stadion gegen die SpVgg Unterhaching.

Der Winterfahrplan des FC Bayern II:



Fr, 09.01. Trainingsstart



