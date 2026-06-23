Wer knipste am häufigsten? Berlins erfolgreichste Torschützen

Die Saison 2025/26 ist rum und wir blicken ein letztes Mal auf die erfolgreichsten Torjäger der Hauptstadt.
Regionalliga Nordost
1. Jonas Nietfeld (Altglienicke) - 19 Tore
8. Oliver Rölke (Hertha II) - 12 Tore
16. Chadi Ramadan (Preussen) - 9 Tore
Hinweis: Hier sind nur Spieler von Berliner Mannschaften aufgelistet. Der Platz entspricht dennoch dem Ranking der gesamten Regionalliga Nordost.
NOFV Oberliga Nord
1. Nils Stettin (Mahlsdorf) - 26 Tore
2. Pedro Cruz Magalhaes (Tasmania) - 25 Tore
5. John Gruber (Lichtenberg 47) - 20 Tore
Hinweis: Hier sind nur Spieler von Berliner Mannschaften aufgelistet. Der Platz entspricht dennoch dem Ranking der gesamten NOFV Oberliga Nord.
Berlin-Liga
1. Quentin Albrecht (Empor) - 28 Tore
1. Süleyman Kapan (Türkspor) - 28 Tore
3. Efraim Gakpeto (Staaken) - 23 Tore
Landesliga St. 1
1. Gaston Ignacio Nieto (Inter) - 26 Tore
2. Volkan Neziroglu (Hilalspor) - 25 Tore
3. Salih Uzun (Schöneberg) - 24 Tore
Landesliga St. 2
1. Simon Böhm (Meteor) - 31 Tore
2. Dennis Bohnsack (Köpenicker FC) - 27 Tore
3. Mehrdad Hassanzadeh (Liria) - 18 Tore
Bezirksliga St. 1
1. Yannick Woithe (Stern 1900 II) - 50 Tore
2. Kemal Asanovic (Dersim) - 34 Tore
3. Argjent Krasniqi (Dersim) - 30 Tore
Bezirksliga St. 2
1. Sidney Friede (Delay Sports) - 40 Tore
2. Pascal Brosmann (Delay Sports) - 39 Tore
2. Mehmet Aydin (Veritas) - 33 Tore
Bezirksliga St. 3
1. Cenk Atabas (Meteor II) - 26 Tore
2. Baran Akis (Dersim II) - 23 Tore
3. Kiyam Parlak (Adler) - 17 Tore
3. Maximilian Hake (Victoria Friedrichshain) - 19 Tore
Kreisliga A St. 1
1. Sezgin Isik (Nord Wedding) - 32 Tore
2. Felix Biedka (Schmöckwitz) - 28 Tore
3. Dominik Stehl (Buchholz) - 25 Tore
Kreisliga A St. 2
1. Brian Frank (Weißensee II) - 28 Tore
2. Ahmad Albash (Karame) - 20 Tore
3. Jonas Steinmetz (Fortuna Pankow) - 17 Tore
Kreisliga A St. 3
1. Onur Parnitzki (NSF) - 36 Tore
2. Lucas Scheffel (Spandauer Kickers II) - 22 Tore
2. Steffen Sawallich (Spandauer Kickers II) - 22 Tore
Kreisliga A St. 4
1. Thorbjörn Teschendorf (Gatow) - 28 Tore
2. Lukas Schönfeld (Hellersdorf) - 23 Tore
3. Lucas Mike Hiller (Oberspree) - 22 Tore
Kreisliga B St. 1
1. Milot Konxheli (Chemie Adlershof) - 39 Tore
1. Ion Herzog (Bero Mitte III) - 39 Tore
3. Dominik Hübner (PV Nord) - 23 Tore
Kreisliga B St. 2
1. Dennis Dort (SC Lankwitz) - 50 Tore
2. Pascal Müller (Hohen Neuendorf III) - 31 Tore
3. Nico Mikolajczyk (LBC II) - 29 Tore
Kreisliga B St. 3
1. Tufan Dipli (NFC Rot-Weiß II) - 24 Tore
1. Gabriel Garcias Schmolinski (Berliner SC III) - 24 Tore
3. Oguzhan Duman (NFC Rot-Weiß II) - 23 Tore
Kreisliga B St. 4
1. Julien Dobberstein (Grünau II) - 43 Tore
2. Leonard Ondraczek (VfB Berlin II) - 34 Tore
3. Finn Venohr (Viktoria Berlin V) - 23 Tore
Kreisliga B St. 5
1. Giovanni Schallert (Capri) - 46 Tore
2. Georgios Koulouris (Hellas) - 36 Tore
3. Ali Dogan (NFC Rot-Weiß) - 29 Tore
Kreisliga C St. 1
1. Ali Abou-Saleh (Germania II) - 46 Tore
2. Lennart Drews (Eiche Köpenick) - 37 Tore
3. Oguzhan Ünal (Spandauer SV) - 23 Tore
Kreisliga C St. 2
1. Azis-Enes Sahinbas (Tegel II) - 55 Tore
2. Mert Erdogan (Liberta) - 44 Tore
3. Onur Ektigil (Veritas II) - 28 Tore
Kreisliga C St. 3
1. Inerepamowei Henry Meli (Motherland) - 59 Tore
2. Michel Gerhardt (Hertha IV) - 40 Tore
3. Jerome Papke (SV Adler III) - 34 Tore
Kreisliga C St. 4
1. Mücahit Cetinkaya (Rapide II) - 34 Tore
2. Maximilian Timothy Willis (SV Adler II) - 26 Tore
2. Lasse-Niklas Sauerteig (Köpenicker FC III) - 26 Tore
Kreisliga C St. 5
1. Tim-Christopher Pohle (Delay Sports III) - 136 Tore
2. Jason Foy (Spandau 06 II) - 37 Tore
3. Kevin Kneisel (Hellersdorf II) - 36 Tore
Kreisliga C St. 6
1. Hamit Deniz (Stern 1900 III) - 48 Tore
2. Kushtrim Nerjovaj (Biesdorf III) - 38 Tore
3. Jason Windscheffel (Biesdorf III) - 28 Tore
Kreisliga C St. 7
1. Otis Tetteh (Oranje) - 34 Tore
2. Atakan Atmaca (Minerva IV) - 29 Tore
3. Steve Fester (SV Karow) - 26 Tore
Hinweis: Die Listen wurden anhand der Daten bei Fussball.de erstellt. Angaben ohne Gewähr. Abweichungen zu den Statistiken auf FuPa möglich.
Stand: 22.06.2026