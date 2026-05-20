Wer knipst am häufigsten? Berlins erfolgreichste Torschützen

von ser · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

von ser · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

+ 118 weitere

+ 118 weitere

Landesliga Berlin - 2

Landesliga Berlin - 1

Die Saison 2025/26 ist in vollem Gange und wir blicken ein weiteres Mal auf die erfolgreichsten Torjäger der Hauptstadt.

1. Jonas Nietfeld (Altglienicke) - 19 Tore 8. Oliver Rölke (Hertha II) - 12 Tore 16. Chadi Ramadan (Preussen) - 9 Tore

Hinweis: Hier sind nur Spieler von Berliner Mannschaften aufgelistet. Der Platz entspricht dennoch dem Ranking der gesamten Regionalliga Nordost.

1. Nils Stettin (Mahlsdorf) - 26 Tore

2. Pedro Cruz Magalhaes (Tasmania) - 23 Tore

4. John Gruber (Lichtenberg 47) - 20 Tore

Hinweis: Hier sind nur Spieler von Berliner Mannschaften aufgelistet. Der Platz entspricht dennoch dem Ranking der gesamten NOFV Oberliga Nord.

Berlin-Liga

1. Quentin Albrecht (Empor) - 24 Tore

2. Süleyman Kapan (Türkspor) - 23 Tore

3. Efraim Gakpeto (Staaken) - 22 Tore

3. Victor Sunday (Füchse) - 22 Tore

Landesliga St. 1

1. Gaston Ignacio Nieto (Inter) - 23 Tore

2. Volkan Neziroglu (Hilalspor) - 21 Tore

2. Salih Uzun (Schöneberg) - 21 Tore

Landesliga St. 2

1. Dennis Bohnsack (Köpenicker FC) - 26 Tore

2. Simon Böhm (Meteor) - 24 Tore

3. Mehrdad Hassanzadeh (Liria) - 17 Tore

Bezirksliga St. 1

1. Yannick Woithe (Stern 1900 II) - 36 Tore

2. Kemal Asanovic (Dersim) - 32 Tore

3. Nimer El-Rayan (Südring Amed) - 29 Tore

3. Argjent Krasniqi (Dersim) - 29 Tore

Bezirksliga St. 2

1. Pascal Brosmann (Delay Sports) - 32 Tore

2. Sidney Friede (Delay Sports) - 30 Tore

2. Mehmet Aydin (Veritas) - 30 Tore

Bezirksliga St. 3

1. Baran Akis (Dersim II) - 19 Tore

2. Cenk Atabas (Meteor II) - 18 Tore

3. Kiyam Parlak (Adler) - 17 Tore

Kreisliga A St. 1

1. Felix Biedka (Schmöckwitz) - 24 Tore

2. Sezgin Isik (Nord Wedding) - 23 Tore

3. Mohammad Al Ali (BSC Marzahn) - 22 Tore

Kreisliga A St. 2

1. Brian Frank (Weißensee II) - 25 Tore

2. Jonas Steinmetz (Fortuna Pankow) - 17 Tore

3. Ahmad Albash (Karame) - 16 Tore

Kreisliga A St. 3

1. Onur Parnitzki (NSF) - 28 Tore

2. Lucas Scheffel (Spandauer Kickers II) - 22 Tore

3. Phillip Müller (Adlershofer BC) - 18 Tore

3. Steffen Sawallich (Spandauer Kickers II) - 18 Tore

Kreisliga A St. 4

1. Lukas Schönfeld (Hellersdorf) - 23 Tore

2. Thorbjörn Teschendorf (Gatow) - 21 Tore

3. Dragan Erkic (Nordberliner SC) - 20 Tore

Kreisliga B St. 1

1. Milot Konxheli (Chemie Adlershof) - 37 Tore

2. Ion Herzog (Bero Mitte III) - 32 Tore

3. Noah Schmitz (GW Neukölln II) - 21 Tore

3. Dominik Hübner (PV Nord) - 21 Tore

Kreisliga B St. 2

1. Dennis Dort (SC Lankwitz) - 45 Tore

2. Pascal Müller (Hohen Neuendorf III) - 28 Tore

3. Nico Mikolajczyk (LBC II) - 27 Tore

Kreisliga B St. 3

1. Tufan Dipli (NFC Rot-Weiß II) - 21 Tore

1. Oguzhan Duman (NFC Rot-Weiß II) - 21 Tore

2. Gabriel Garcias Schmolinski (Berliner SC III) - 20 Tore

Kreisliga B St. 4

1. Julien Dobberstein (Grünau II) - 33 Tore

2. Leonard Ondraczek (VfB Berlin II) - 26 Tore

3. Sebastian Steinbrink (Grünau II) - 19 Tore

Kreisliga B St. 5

1. Giovanni Schallert (Capri) - 40 Tore

2. Georgios Koulouris (Hellas) - 35 Tore

3. Ali Dogan (NFC Rot-Weiß) - 24 Tore

Kreisliga C St. 1

1. Ali Abou-Saleh (Germania II) - 39 Tore

2. Lennart Drews (Eiche Köpenick) - 28 Tore

3. Oguzhan Ünal (Spandauer SV) - 23 Tore

Kreisliga C St. 2

1. Azis-Enes Sahinbas (Tegel II) - 45 Tore

2. Mert Erdogan (Liberta) - 40 Tore

3. Onur Ektigil (Veritas II) - 23 Tore

Kreisliga C St. 3

1. Inerepamowei Henry Meli (Motherland) - 49 Tore

2. Michel Gerhardt (Hertha IV) - 40 Tore

3. Jerome Papke (SV Adler III) - 27 Tore

Kreisliga C St. 4

1. Mücahit Cetinkaya (Rapide II) - 32 Tore

2. Maximilian Timothy Willis (SV Adler II) - 24 Tore

3. Lasse-Niklas Sauerteig (Köpenicker FC III) - 22 Tore

Kreisliga C St. 5

1. Tim-Christopher Pohle (Delay Sports III) - 111 Tore

2. Jason Foy (Spandau 06 II) - 37 Tore

3. Kevin Kneisel (Hellersdorf II) - 32 Tore

Kreisliga C St. 6

1. Hamit Deniz (Stern 1900 III) - 38 Tore

1. Kushtrim Nerjovaj (Biesdorf III) - 38 Tore

3. Jason Windscheffel (Biesdorf III) - 24 Tore

Kreisliga C St. 7

1. Otis Tetteh (Oranje) - 32 Tore

2. Steve Fester (SV Karow) - 24 Tore

3. Mirac Ali Balkaya (Minerva IV) - 23 Tore

3. Atakan Atmaca (Minerva IV) - 23 Tore

3. Baris Badem (Trabzonspor II) - 23 Tore

Hinweis: Die Listen wurden anhand der Daten bei Fussball.de erstellt. Angaben ohne Gewähr. Abweichungen zu den Statistiken auf FuPa möglich.

Stand: 20.05.2026