Wer knipst am häufigsten? Berlins erfolgreichste Torschützen

Die Saison 2025/26 ist in vollem Gange und wir blicken ein weiteres Mal auf die erfolgreichsten Torjäger der Hauptstadt.
Regionalliga Nordost
1. Jonas Nietfeld (Altglienicke) - 19 Tore
7. Oliver Rölke (Hertha II) - 11 Tore
16. Chadi Ramadan (Preussen) - 7 Tore
16. Willi Reincke (Dynamo) - 7 Tore
Hinweis: Hier sind nur Spieler von Berliner Mannschaften aufgelistet. Der Platz entspricht dennoch dem Ranking der gesamten Regionalliga Nordost.
NOFV Oberliga Nord
1. Nils Stettin (Mahlsdorf) - 23 Tore
2. Pedro Cruz Magalhaes (Tasmania) - 21 Tore
3. John Gruber (Lichtenberg 47) - 20 Tore
Berlin-Liga
1. Quentin Albrecht (Empor) - 22 Tore
1. Efraim Gakpeto (Staaken) - 22 Tore
3. Süleyman Kapan (Türkspor) - 21 Tore
Landesliga St. 1
1. Gaston Ignacio Nieto (Inter) - 21 Tore
2. Volkan Neziroglu (Hilalspor) - 18 Tore
2. Salih Uzun (Schöneberg) - 18 Tore
Landesliga St. 2
1. Dennis Bohnsack (Köpenicker FC) - 24 Tore
2. Simon Böhm (Meteor) - 20 Tore
3. Jan Oberstein (Hermsdorf) - 16 Tore
Bezirksliga St. 1
1. Kemal Asanovic (Dersim) - 28 Tore
2. Yannick Woithe (Stern 1900 II) - 27 Tore
3. Nimer El-Rayan (Südring Amed) - 25 Tore
Bezirksliga St. 2
1. Sidney Friede (Delay Sports) - 28 Tore
2. Pascal Brosmann (Delay Sports) - 27 Tore
2. Mehmet Aydin (Veritas) - 27 Tore
Bezirksliga St. 3
1. Baran Akis (Dersim II) - 16 Tore
1. Cenk Atabas (Meteor II) - 16 Tore
3. Timo Kluth (Adler) - 14 Tore
3. Kiyam Parlak (Adler) - 14 Tore
Kreisliga A St. 1
1. Felix Biedka (Schmöckwitz) - 23 Tore
2. Mohammad Al Ali (BSC Marzahn) - 19 Tore
3. Süleyman Aktas (Rudow II) - 17 Tore
3. Atilla Karatas (Hürtürkel II) - 17 Tore
Kreisliga A St. 2
1. Brian Frank (Weißensee II) - 19 Tore
2. Jonas Steinmetz (Fortuna Pankow) - 17 Tore
3. Bodo Längert (Borsigwalde II) - 15 Tore
Kreisliga A St. 3
1. Onur Parnitzki (NSF) - 24 Tore
2. Lucas Scheffel (Spandauer Kickers II) - 17 Tore
3. Antonio Markov (Croatia II) - 16 Tore
Kreisliga A St. 4
1. Thorbjörn Teschendorf (Gatow) - 20 Tore
2. Dragan Erkic (Nordberliner SC) - 19 Tore
3. Lucas Mike Hiller (Oberspree) - 17 Tore
Kreisliga B St. 1
1. Milot Konxheli (Chemie Adlershof) - 36 Tore
2. Ion Herzog (Bero Mitte III) - 32 Tore
3. Noah Schmitz (GW Neukölln II) - 20 Tore
Kreisliga B St. 2
1. Dennis Dort (SC Lankwitz) - 34 Tore
2. Pascal Müller (Hohen Neuendorf III) - 24 Tore
3. Nico Mikolajczyk (LBC II) - 23 Tore
Kreisliga B St. 3
1. Tufan Dipli (NFC Rot-Weiß II) - 20 Tore
2. Oguzhan Duman (NFC Rot-Weiß II) - 15 Tore
2. Marcel Niemand (Berliner SC III) - 15 Tore
Kreisliga B St. 4
1. Julien Dobberstein (Grünau II) - 28 Tore
2. Leonard Ondraczek (VfB Berlin II) - 23 Tore
3. Owen Jay Ianquinto (Viktoria 89 V) - 18 Tore
Kreisliga B St. 5
1. Giovanni Schallert (Capri) - 36 Tore
2. Georgios Koulouris (Hellas) - 31 Tore
3. Ali Dogan (NFC Rot-Weiß) - 20 Tore
3. Nico Reichert (Adlershofer BC II) - 20 Tore
Kreisliga C St. 1
1. Ali Abou-Saleh (Germania II) - 32 Tore
2. Lennart Drews (Eiche Köpenick) - 25 Tore
3. Oguzhan Ünal (Spandauer SV) - 23 Tore
Kreisliga C St. 2
1. Azis-Enes Sahinbas (Tegel II) - 40 Tore
2. Mert Erdogan (Liberta) - 22 Tore
3. Onur Ektigil (Veritas II) - 18 Tore
Kreisliga C St. 3
1. Inerepamowei Henry Meli (Motherland) - 41 Tore
2. Michel Gerhardt (Hertha IV) - 29 Tore
3. Maximilian Wagner (Mahlsdorf IV) - 21 Tore
Kreisliga C St. 4
1. Mücahit Cetinkaya (Rapide II) - 29 Tore
2. Justin Wiese (SV Adler II) - 21 Tore
3. Suat Nedzhmi (Comet) - 19 Tore
Kreisliga C St. 5
1. Tim-Christopher Pohle (Delay Sports III) - 92 Tore
2. Jason Foy (Spandau 06 II) - 37 Tore
3. Luka Pernitschka (Delay Sports III) - 27 Tore
Kreisliga C St. 6
1. Hamit Deniz (Stern 1900 III) - 30 Tore
2. Kushtrim Nerjovaj (Biesdorf III) - 29 Tore
3. Modou Ndiaye (Amateure III) - 21 Tore
Kreisliga C St. 7
1. Otis Tetteh (Oranje) - 26 Tore
2. Mirac Ali Balkaya (Minerva IV) - 23 Tore
2. Steve Fester (SV Karow) - 23 Tore
Hinweis: Die Listen wurden anhand der Daten bei Fussball.de erstellt. Angaben ohne Gewähr. Abweichungen zu den Statistiken auf FuPa möglich.
Stand: 20.04.2026