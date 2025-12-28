Wer knipst am häufigsten? Berlins erfolgreichste Torschützen

+ 118 weitere

Die Saison 2025/26 ist in vollem Gange und wir blicken ein weiteres Mal auf die erfolgreichsten Torjäger der Hauptstadt.

1. Jonas Nietfeld (Altglienicke) - 15 Tore 15. Willi Reincke (Dynamo) - 5 Tore 26. Patrick Breitkreuz (Preussen) - 4 Tore 26. Shalva Ogbaidze (Hertha II) - 4 Tore 26. Leandro Putaro (Dynamo) - 4 Tore 26. Lenny Stein (Preussen) - 4 Tore

1. Nils Stettin (Mahlsdorf) - 15 Tore 2. Pedro Cruz Magalhaes (Tasmania) - 14 Tore 2. John Gruber (Lichtenberg 47) - 14 Tore

Berlin-Liga

1. Victor Sunday (Füchse) - 16 Tore

2. Quentin Albrecht (Empor) - 14 Tore

2. Efraim Gakpeto (Staaken) - 14 Tore

2. Süleyman Kapan (Türkspor) - 14 Tore

Landesliga St. 1

1. Gaston Ignacio Nieto (Inter) - 17 Tore

2. Santiago Henrich Paya (Inter) - 15 Tore

2. Salih Uzun (Schöneberg) - 15 Tore

Landesliga St. 2

1. Dennis Bohnsack (Köpenicker FC) - 15 Tore

2. Phelan Ackerschewski (Teutonia) - 11 Tore

2. Mehrdad Hassanzadeh (Liria) - 11 Tore

2. Roman Ilinseer (Köpenicker FC) - 11 Tore

Bezirksliga St. 1

1. Yannick Woithe (Stern 1900 II) - 24 Tore

2. Nimer El-Rayan (Südring Amed) - 21 Tore

3. Kemal Asanovic (Dersim) - 19 Tore

Bezirksliga St. 2

1. Pascal Brosmann (Delay Sports) - 20 Tore

2. Mehmet Aydin (Veritas) - 15 Tore

2. Sidney Friede (Delay Sports) - 15 Tore

Bezirksliga St. 3

1. Baran Akis (Dersim II) - 15 Tore

2. Timo Kluth (Adler) - 12 Tore

3. Lio Thieme (Weißensee) - 11 Tore

Kreisliga A St. 1

1. Süleyman Aktas (Rudow II) - 13 Tore

1. Justin Perlick (Hertha III) - 13 Tore

3. Felix Biedka (Schmöckwitz) - 12 Tore

3. Atilla Karatas (Hürtürkel II) - 12 Tore

3. Richard Onigbogi (Siemensstadt) - 12 Tore

Kreisliga A St. 2

1. Brian Frank (Weißensee II) - 16 Tore

2. Bodo Längert (Borsigwalde II) - 14 Tore

3. Peter Glöckler (Union 06 II) - 10 Tore

3. Ole Hartlieb (Hermsdorf II) - 10 Tore

3. Jonas Steinmetz (Fortuna Pankow) - 10 Tore

Kreisliga A St. 3

1. Onur Parnitzki (NSF) - 14 Tore

2. Antonio Markov (Croatia II) - 12 Tore

3. Danylo Krush (Rehberge II) - 10 Tore

Kreisliga A St. 4

1. Dragan Erkic (Nordberliner SC) - 15 Tore

2. Tobias Göth (Rahnsdorf) - 14 Tore

3. Thorbjörn Teschendorf (Gatow) - 13 Tore

Kreisliga B St. 1

1. Milot Konxheli (Chemie Adlershof) - 27 Tore

2. Ion Herzog (Bero Mitte III) - 21 Tore

3. Noah Schmitz (GW Neukölln II) - 16 Tore

Kreisliga B St. 2

1. Dennis Dort (SC Lankwitz) - 27 Tore

2. Nico Mikolajczyk (LBC II) - 23 Tore

3. Pascal Müller (Hohen Neuendorf III) - 12 Tore

3. Kevin Stelldinger (Hertha 03 V) - 12 Tore

Kreisliga B St. 3

1. Hamadi El-Ahmad (Staaken III) - 14 Tore

2. Leon Gillwald (Berliner SC III) - 13 Tore

3. Thomas Lievens (Lions) - 12 Tore

3. James Andrew Tyldesley (Lions) - 12 Tore

Kreisliga B St. 4

1. Leonard Ondraczek (VfB Berlin II) - 19 Tore

2. Julien Dobberstein (Grünau II) - 18 Tore

3. Owen Jay Ianquinto (Viktoria 89 V) - 15 Tore

Kreisliga B St. 5

1. Georgios Koulouris (Hellas) - 14 Tore

2. Giovanni Schallert (Capri) - 18 Tore

3. Ali Dogan (NFC) - 14 Tore

Kreisliga C St. 1

1. Lennart Drews (Eiche Köpenick) - 24 Tore

2. Oguzhan Ünal (Spandauer SV) - 20 Tore

3. Ali Abou-Saleh (Germania II) - 16 Tore

Kreisliga C St. 2

1. Azis-Enes Sahinbas (Tegel II) - 21 Tore

2. Mert Erdogan (Liberta) - 16 Tore

3. Onur Ektigil (Veritas II) - 12 Tore

Kreisliga C St. 3

1. Inerepamowei Henry Meli (Motherland) - 28 Tore

2. Michel Gerhardt (Hertha IV) - 20 Tore

3. Sven Günther (HFC) - 18 Tore

Kreisliga C St. 4

1. Furkan Ünlütürk (Sperber IV) - 19 Tore

2. Mücahit Cetinkaya (Rapide II) - 17 Tore

3. Suat Nedzhmi (Comet) - 16 Tore

Kreisliga C St. 5

1. Tim-Christopher Pohle (Delay Sports III) - 63 Tore

2. Jason Foy (Spandau 06 II) - 32 Tore

3. Luka Pernitschka (Delay Sports III) - 18 Tore

Kreisliga C St. 6

1. Kushtrim Nerjovaj (Biesdorf III) - 23 Tore

2. Guy Emmanuel Zirignon (Motherland II) - 19 Tore

3. Jason Windscheffel (Biesdorf III) - 18 Tore

Kreisliga C St. 7

1. Otis Tetteh (Oranje) - 21 Tore

2. Baris Badem (Cimbria II) - 17 Tore

2. Mirac Ali Balkaya (Minerva IV) - 17 Tore

Hinweis: Die Listen wurden anhand der Daten bei Fussball.de erstellt. Angaben ohne Gewähr. Abweichungen zu den Statistiken auf FuPa möglich.

Stand: 28.12.2025