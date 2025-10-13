Wer knipst am häufigsten? Berlins erfolgreichste Torschützen

Die Saison 2025/26 ist in vollem Gange und wir blicken ein erstes Mal auf die erfolgreichsten Torjäger der Hauptstadt.
Regionalliga Nordost
1. Jonas Nietfeld - Altglienicke (9 Tore)
2. Leandro Putaro - BFC Dynamo (4 Tore)
3. Dion Ajvazi - Hertha BSC II (3 Tore)
3. Willi Theodor Reincke - BFC Dynamo (3 Tore)
3. Sydney Mohamed Sylla - Altglienicke (3 Tore)
3. Yunus Ünal - Hertha BSC II (3 Tore)
NOFV Oberliga Nord
1. Abdulkadir Beyazit - Berliner AK (7 Tore)
1. Nils Stettin - Eintracht Mahlsdorf (7 Tore)
3. Daniel Hänsch - Sparta Lichtenberg (7 Tore)
3. Sebastian Reiniger - Lichtenberg 47 (6 Tore)
3. Abdoul Karim Soumah - Makkabi (6 Tore)
Berlin-Liga
1. Moritz Tomczak - Altglienicke II (10 Tore)
2. Quentin Albrecht - SV Empor (9 Tore)
3. Victor Sunday - Füchse Berlin (8 Tore)
Landesliga St. 1
1. Gaston Ignacio Nieto - Inter (9 Tore)
2. Santiago Henrich Paya - Inter (7 Tore)
3. Lukas Ferl - Johannisthal (6 Tore)
Landesliga St. 2
1. Dennis Bohnsack - Köpenicker FC (9 Tore)
2. Simon Böhm - BFC Meteor (7 Tore)
3. Yunus Can - Hansa 07 (6 Tore)
3. Mehrdad Hassanzadeh - Liria (6 Tore)
3. Marvin Kubens - SSC Teutonia (6 Tore)
Bezirksliga St. 1
1. Nimer El-Rayan - Südring Amed (9 Tore)
2. Kemal Asanovic - Dersim (7 Tore)
2. Sebastian Dengel - Rotation (7 Tore)
2. Argjent Krasniqi - Dersim (7 Tore)
2. Salvatore Mancusi - Stern 1900 II (7 Tore)
Bezirksliga St. 2
1. Pascal Brossmann - Delay Sports (13 Tore)
2. Zulu Ernst - Delay Sports (10 Tore)
3. Sebastian Ghasemi-Nobakht - Veritas (8 Tore)
Bezirksliga St. 3
1. Baran Akis - Dersim II (11 Tore)
2. Cenk Atabas - BFC Meteor II (6 Tore)
2. Kiyam Parlak - SV Adler (6 Tore)
2. Sergen Serpin - Makkabi II (6 Tore)
2. Gerard Thönnes - SSC Teutonia II (6 Tore)
Kreisliga A St. 1
1. Süleyman Aktas - TSV Rudow II (8 Tore)
2. Felix Biedka - Schmöckwitz-Eichwalde (6 Tore)
2. Ugur Ok - FCK Frohnau (6 Tore)
2. Richard Onigbogi - Siemensstadt (6 Tore)
2. Hassane Diallo Thiam - SV Buchholz (6 Tore)
Kreisliga A St. 2
1. Peter Glöckler - Union 06 II (10 Tore)
2. Brian Frank - Weißenseer FC II (9 Tore)
3. Bodo Längert - SC Borsigwalde II (8 Tore)
Kreisliga A St. 3
1. Onur Parnitzki - NSF (9 Tore)
2. Erik Böhm - JFC Berlin (6 Tore)
2. Domenic Henke - Delay Sports II (6 Tore)
2. Danylo Krush - Rehberge II (6 Tore)
Kreisliga A St. 4
1. Oliver Schmidt - Kaulsdorf (9 Tore)
2. Tobias Göth - Rahnsdorf (6 Tore)
2. Luca Marienburg - Borussia Pankow (6 Tore)
2. Lukas Schönfeld - Hellersdorf (6 Tore)
Kreisliga B St. 1
1. Milot Konxheli - Chemie Adlershof (9 Tore)
2. Ion Herzog - Bero Mitte III (8 Tore)
2. Dominik Hübner - PV Nord (8 Tore)
2. Johann Wulf - Bero Mitte III (8 Tore)
Kreisliga B St. 2
1. Dennis Dort - SC Lankwitz (11 Tore)
1. William Füller - FC Treptow (11 Tore)
3. Kevin Stelldinger - Hertha 03 V (9 Tore)
Kreisliga B St. 3
1. Leon Gillwald - Berliner SC III (10 Tore)
2. Matias Alejo Bidegorry - FC Treptow II (9 Tore)
2. James Andrew Tyldesley - Berlin Lions (9 Tore)
Kreisliga B St. 4
1. Owen Jay Iaquinto - Viktoria 89 V (15 Tore)
2. Finn Venohr - Viktoria 89 V (9 Tore)
3. Julien Jermaine Dobberstein - Grünauer BC II (8 Tore)
Kreisliga B St. 5
1. Georgios Koulouris - FC Hellas (11 Tore)
2. Baris Dinc - Rixdorfer SV (7 Tore)
2. Ziad Mohamed Abdelhafez Salama Hamed - Rixdorfer SV (7 Tore)
2. Nico Reichert Adlershofer BC II (7 Tore)
Kreisliga C St. 1
1. Ali Abou-Saleh - BFC Germania II (12 Tore)
1. Abdullah Bikmaz - Spandauer SV (12 Tore)
1. Lukas Liebrenz - Eiche Köpenick (12 Tore)
Kreisliga C St. 2
1. Quinton Sumit Kleinert - Eintracht Spandau (9 Tore)
2. Paul Busch - 1. FC Marzahn (8 Tore)
2. Onur Ektigil - Veritas II (8 Tore)
Kreisliga C St. 3
1. Sven Günther - HFC Berlin (12 Tore)
2. Stepan Baranschi - Victoria Friedrichshain III (10 Tore)
3. Inerepamowei Henry Meli - Motherland SC (9 Tore)
Kreisliga C St. 4
1. Suat Nedzhmi - BSC Comet (15 Tore)
2. Antoly Makiyevskyy - BSC Comet (11 Tore)
2. Cem Sönmez - NNW II (11 Tore)
Kreisliga C St. 5
1. Tim-Christopher Pohle - Delay Sports III (28 Tore)
2. Jason Foy - Spandau 06 II (14 Tore)
3. Luka Pernitschka - Delay Sports III (9 Tore)
Kreisliga C St. 6
1. Hamit Deniz - Stern 1900 III (8 Tore)
2. Kushtrim Nerjovaj - Biesdorf III (7 Tore)
2. Florin-Christian Novacovici - Stern 1900 III (7 Tore)
Kreisliga C St. 7
1. Enes Cakiroglu - Sperber Neukölln III (8 Tore)
2. Mirac Ali Balkaya - SC Minerva IV (6 Tore)
2. Steve Fester - SV Karow (6 Tore)
2. Benedikt Occhilli - Wacker Lankwitz II (6 Tore)
2. Otis Tetteh - Oranje (6 Tore)
Hinweis: Die Listen wurden anhand der Daten bei Fussball.de erstellt. Angaben ohne Gewähr. Abweichungen zu den Statistiken auf FuPa möglich.
Stand: 13.10.2025