Der SC Offenburg hofft auch gegen Sinzheim, in aussichtsreiche Abschlusspositionen zu kommen – Foto: Wolfgang Künstle

Wer klettert, wer rutscht ab? Extrem enge Tabellenkonstellation in der Landesliga, Staffel I sorgt für Spannung vor dem 16. Spieltag +++ Sechsten und Dreizehnten trennen nur drei Punkte

Auf Grund der engen tabellarischen Situation könnte am Wochenende nicht nur der SC Offenburg einen großen Sprung machen. Grundvoraussetzung dafür ist allerdings ein Sieg des SCO im Spiel gegen das um einen Zähler besser dastehende Sinzheim. Außerdem am 16. Spieltag: Rust will sich in Würmersheim Luft auf die Abstiegsplätze verschaffen, die Tabellenkinder Seelbach und Schutterwald treffen sich zum direkten Duell. Der SV Niederschopfheim empfängt den FV Langenwinkel.

SC Offenburg – SV Sinzheim, Samstag, 14.30 Uhr. Mit dem SV Sinzheim kommt ein sehr unangenehmer Gegner nach Offenburg. In den letzten beiden Spielen kassierten die Schwarz-Weißen zwei empfindliche Klatschen. Das Hinspiel in Sinzheim wurde mit 0:6 verloren, wobei damals die Hälfte des Kaders urlaubs- oder verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stand. Nun rechnet SCO Trainer Timo Bayer mit einer engeren Partie: „Meine Jungs sind topfit und seit mittlerweile vier Spielen ungeschlagen. Diesen Lauf wollen fortsetzen.“ Kadertechnisch gibt es bei den Offenburgern noch einige Fragezeichen. Zu Wochenbeginn fehlten mehrere Spieler mit grippalen Infekten. Definitiv ausfallen wird Abwehrchef Mijo Vujevic, der sich gegen Ottenau schwer verletzt hat. Zudem fehlen weiterhin die langzeitverletzten Waldemar Kraus und Hakan Güldüren. Dafür wird Co-Trainer Yannick Männle wieder in den Kader zurückkehren.





FV Würmersheim - SV Rust, Samstag, 14.30 Uhr. Welche Siegesserie reißt? Der FV Würmersheim gewann die jüngsten drei Begegnungen, der SV Rust vier der vergangenen fünf Partien. Gästecoach Christian Saban sagt: „Unser jüngster Erfolg bei Tabellenführer Stadelhofen war nur bedingt etwas wert, wenn wir jetzt in Würmersheim nicht nachlegen.“ Er stellt sich auf eine kampfbetonte Begegnung ein, „in dem beide Mannschaften exakt wissen, um was es geht und was sie einbringen müssen“, so Saban. Er muss allerdings personell etwas umstellen. Igor Son fällt verletzungsbedingt aus. Hinter dem Mitwirken von Artur Schlotgauer und Marvin Sehrer stehen noch Fragezeichen.





FSV Seelbach - FV Schutterwald, Samstag, 16 Uhr.