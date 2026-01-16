Wer kann Viktoria Goch II stoppen?

Das neue Jahr ist schon mehr als zwei Wochen alt – und die Stadt Goch hat noch keinen Stadtmeister im Hallenfußball ermittelt. Das ändert sich am Samstag: Ab 13 Uhr rollt in der Dreifachturnhalle der Gesamtschule Goch wieder der Ball. Bei der 36. Ausgabe der Gocher Hallen-Stadtmeisterschaften kämpfen acht Mannschaften aus der Kernstadt und den Ortsteilen um den begehrten Wanderpokal. Hitzige Duelle und Tore en masse sind auch in diesem Jahr vorprogrammiert. Doch wer sind die Favoriten im Kampf um den AVG-Cup?
Seit vielen Jahren sind die städtischen Titelkämpfe nun schon fest in der Hand von Viktoria Goch. Das letzte Mal, dass die Trophäe nicht an ein Team der Viktoria ging, liegt inzwischen acht Jahre zurück: 2018 setzte sich Alemannia Pfalzdorf im Endspiel durch. Die anhaltende Gocher Dominanz kommt nicht von ungefähr – schließlich ist der Verein, gemessen am sportlichen Erfolg, seit geraumer Zeit das Aushängeschild der Stadt.
Umso erstaunlicher ist jedoch, wer zuletzt den Pokal in die Höhe stemmte: Nicht die erste Mannschaft der Viktoria, sondern die Reserve holte sich in den vergangenen beiden Jahren den Titel. Das Team, das in nur zwei Jahren von der Kreisliga B bis in die Bezirksliga marschierte, gibt auch in der Halle den Ton an. In einem vereinsinternen Finale behauptete sich das Team von Ernes Tiganj im vergangenen Jahr mit 4:1 gegen die erste Mannschaft und krönte sich erneut zum Stadtmeister. Reicht es auch in diesem Jahr zum großen Wurf?
Trainer Ernes Tiganj hält sich im Vorfeld der Titelkämpfe ein wenig bedeckt. „Natürlich wollen wir wieder gewinnen, aber wie in jedem Jahr gibt es da auch eine ambitionierte Mannschaft aus Pfalzdorf und unsere Erste, die immer Favorit auf den Titelgewinn ist. Der Fokus unserer kurzen Wintervorbereitung lag nicht auf der Halle. Wir müssen zusehen, dass wir für die Rückrunde in der Bezirksliga fit werden.“
Gleichwohl räumt der Trainer der zweiten Viktoria-Mannschaft ein, dass die Vorfreude im eigenen Team zuletzt spürbar gestiegen ist. „Ich merke schon, dass die Jungs beim Training immer öfter gefragt haben, wen ich denn nun mit in die Halle nehme“, sagt Ernes Tiganj. In der Gruppe B bekommen es seine Schützlinge mit Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf I und den C-Ligisten SV Asperden und Concordia Goch II zu tun.
Auch Alemannia-Coach Raphael Erps hält sich mit Kampfansagen zurück. „Als ich noch Spieler war, haben wir den Stadtmeister-Titel mit Kessel geholt und sind dann aus der Bezirksliga abgestiegen. Ich bin also ein gebranntes Kind. Diesmal wünsche ich mir ein anderes Ende. Wir wollen uns vernünftig verkaufen, aber der Titel ist nicht unser primäres Ziel“, sagt Erps.
In der Gruppe A liegen naturgemäß alle Erwartungen auf Viktoria Goch I. Die Landesliga-Auswahl von Kevin Wolze „streitet“ sich mit A-Ligist Alemannia Pfalzdorf II, Stadtrivale Concordia Goch I und der SG Kessel/Ho.-Ha. (beide Kreisliga B) um einen der beiden Plätze in der Vorschlussrunde.
Für Ex-Profi Kevin Wolze ist das Parkett ungewohntes Terrain. „Ich glaube das letzte Mal,dass ich mit so einem Boden in Kontakt gekommen bin, war in der Jugend. In meiner aktiven Laufbahn haben wir auch mal bei Hallenturnieren mitgespielt, aber immer auf Kunstrasen“, sagt er. Den Titel will Wolze trotzdem holen. „Die Resonanz in der Mannschaft war gut. Wir wollen uns gut präsentieren und am Ende bestenfalls gewinnen.“
Außenseiterchancen rechnet man sich bei der SG Kessel/Hommersum-Hassum aus. Die Mannschaft von Thomas von Kuczkowski, der sich am Samstag von Torwart-Trainer Daniel
Gunkel vertreten lässt, spielt in der Kreisliga B bisher eine gute Rolle und hat weiterhin beste Aufstiegschancen.
„Das Turnier ist für uns ein Aufgalopp, den wir dennoch maximal ernst nehmen. Wir wollen so gut wie möglich abschneiden – natürlich nicht um jeden Preis“, sagt von Kuczkowski.