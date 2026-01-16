Die Hallenstadtmeisterschaft Goch beginnt. – Foto: Markus Becker

Wer kann Viktoria Goch II stoppen? Bei der Gocher Hallenfußball-Stadtmeisterschaft kämpfen am Samstag acht Teams um den AVG-Cup. Nach zwei Titeln der Viktoria-Reserve stellt sich die Frage, wer dem Seriengewinner Paroli bieten kann. So schätzen die Trainer die Lage ein. Verlinkte Inhalte HStM Goch Vikt. Goch Pfalzdorf Vikt. Goch II Pfalzdorf II + 4 weitere

Das neue Jahr ist schon mehr als zwei Wochen alt – und die Stadt Goch hat noch keinen Stadtmeister im Hallenfußball ermittelt. Das ändert sich am Samstag: Ab 13 Uhr rollt in der Dreifachturnhalle der Gesamtschule Goch wieder der Ball. Bei der 36. Ausgabe der Gocher Hallen-Stadtmeisterschaften kämpfen acht Mannschaften aus der Kernstadt und den Ortsteilen um den begehrten Wanderpokal. Hitzige Duelle und Tore en masse sind auch in diesem Jahr vorprogrammiert. Doch wer sind die Favoriten im Kampf um den AVG-Cup?

Zweitvertretung sorgt beim Budenzauber für Furore Seit vielen Jahren sind die städtischen Titelkämpfe nun schon fest in der Hand von Viktoria Goch. Das letzte Mal, dass die Trophäe nicht an ein Team der Viktoria ging, liegt inzwischen acht Jahre zurück: 2018 setzte sich Alemannia Pfalzdorf im Endspiel durch. Die anhaltende Gocher Dominanz kommt nicht von ungefähr – schließlich ist der Verein, gemessen am sportlichen Erfolg, seit geraumer Zeit das Aushängeschild der Stadt. Umso erstaunlicher ist jedoch, wer zuletzt den Pokal in die Höhe stemmte: Nicht die erste Mannschaft der Viktoria, sondern die Reserve holte sich in den vergangenen beiden Jahren den Titel. Das Team, das in nur zwei Jahren von der Kreisliga B bis in die Bezirksliga marschierte, gibt auch in der Halle den Ton an. In einem vereinsinternen Finale behauptete sich das Team von Ernes Tiganj im vergangenen Jahr mit 4:1 gegen die erste Mannschaft und krönte sich erneut zum Stadtmeister. Reicht es auch in diesem Jahr zum großen Wurf?

Trainer Ernes Tiganj hält sich im Vorfeld der Titelkämpfe ein wenig bedeckt. „Natürlich wollen wir wieder gewinnen, aber wie in jedem Jahr gibt es da auch eine ambitionierte Mannschaft aus Pfalzdorf und unsere Erste, die immer Favorit auf den Titelgewinn ist. Der Fokus unserer kurzen Wintervorbereitung lag nicht auf der Halle. Wir müssen zusehen, dass wir für die Rückrunde in der Bezirksliga fit werden.“ Gleichwohl räumt der Trainer der zweiten Viktoria-Mannschaft ein, dass die Vorfreude im eigenen Team zuletzt spürbar gestiegen ist. „Ich merke schon, dass die Jungs beim Training immer öfter gefragt haben, wen ich denn nun mit in die Halle nehme“, sagt Ernes Tiganj. In der Gruppe B bekommen es seine Schützlinge mit Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf I und den C-Ligisten SV Asperden und Concordia Goch II zu tun.