Allgemeines
Wer kann sich an der Spitze der Regionalliga festsetzen?

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 3. Spieltags

Am 3. Spieltag der Regionalliga Südwest wird es wieder spannend zu gehen. Der Blick geht dabei auch auf die beiden punktlosen Aufsteiger aus Balingen und Alzenau, sowie den sieglosen Drittliga-Absteiger SV Sandhausen. Drei Partien finden aufgrund des DFB-Pokals erst in der nächsten Woche statt.

---

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
14:00live

Die SGV Freiberg wird nach ihrem überzeugenden 3:1-Sieg gegen FSV Frankfurt erneut zu Hause antreten. Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen (6 Punkte) wollen sie ihre makellose Bilanz gegen den Aufsteiger TSV Schott Mainz (3 Punkte) ausbauen, der nach einer 1:3-Niederlage gegen Bahlinger SC nach Freiberg reist.

---

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
14:00live

Der TSV Steinbach Haiger steht nach einem 3:0-Sieg gegen TSG Balingen ebenfalls bei 6 Punkten und empfängt den FC-Astoria Walldorf (1 Punkt), der mit einer 1:4-Niederlage gegen SG Sonnenhof Großaspach einen enttäuschenden Start hatte. Steinbach möchte seine gute Form aus den ersten beiden Spielen bestätigen.

---

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
14:00live

SG Barockstadt Fulda Lehnerz hat nach zwei Niederlagen noch keinen Punkt auf dem Konto und empfängt die TSG Balingen, die ebenfalls ohne Zähler nach zwei Spielen dasteht. Für beide Teams ist es bereits ein frühes „Sechs-Punkte-Spiel“, in dem ein Sieg dringend benötigt wird.

---

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
14:00live

Die Kickers Offenbach sind mit zwei Siegen perfekt gestartet und werden beim FSV Mainz 05 II (1 Punkt) auflaufen, die nach einer 0:3-Niederlage gegen KSV Hessen Kassel noch auf ihren ersten Sieg warten. Offenbach ist klar favorisiert und will mit einem weiteren Sieg die oberen Plätze erobern.

---

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
14:00live

Bayern Alzenau hat nach zwei Niederlagen (0 Punkte) einen schwierigen Start in die Saison hingelegt und trifft auf den SC Freiburg II, der mit einem 5:3-Erfolg gegen FC 08 Homburg drei Punkte auf dem Konto hat. Alzenau wird dringend auf Punkte angewiesen sein, um aus dem Tabellenkeller zu entkommen.

---

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
14:00live

Der SV Stuttgarter Kickers feierte zuletzt einen 3:2-Sieg gegen SV Sandhausen und empfängt nun Eintracht Trier, die mit einem 3:2-Sieg gegen SG Barockstadt Fulda Lehnerz ebenfalls einen starken Start hinlegten. Das Spiel verspricht ein spannendes Duell um die Spitzenposition.

---

Di., 19.08.2025, 19:00 Uhr
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
19:00live

SV Sandhausen, aktuell ohne Punkt, muss gegen den starken KSV Hessen Kassel (4 Punkte) ran. Kassel hat nach einem 3:0-Sieg gegen FSV Mainz 05 II eine gute Ausgangslage und will die Chance nutzen, um an der Spitze dranzubleiben.

---

Di., 19.08.2025, 19:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
19:00live

Die SG Sonnenhof Großaspach steht nach zwei Siegen und 6 Punkten an der Spitze und trifft auf FSV Frankfurt, der mit einer 3:1-Niederlage gegen Freiberg noch nicht in die Saison gefunden hat. Für Großaspach geht es darum, die Tabellenführung zu verteidigen.

---

Mi., 20.08.2025, 19:00 Uhr
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
19:00live

Homburg hat nach einer 3:5-Niederlage gegen SC Freiburg II ebenfalls noch keinen Sieg auf dem Konto. Der Bahlinger SC hingegen konnte mit einem 3:1-Sieg gegen den TSV Schott Mainz punkten. Das Duell zwischen den beiden Teams könnte für beide wichtig werden, um den Anschluss an das obere Drittel zu halten.

