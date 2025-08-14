Wer kann sich an der Spitze der Regionalliga festsetzen?

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr SGV Freiberg Freiberg TSV Schott Mainz Schott Mainz 14:00 live PUSH

Die SGV Freiberg wird nach ihrem überzeugenden 3:1-Sieg gegen FSV Frankfurt erneut zu Hause antreten. Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen (6 Punkte) wollen sie ihre makellose Bilanz gegen den Aufsteiger TSV Schott Mainz (3 Punkte) ausbauen, der nach einer 1:3-Niederlage gegen Bahlinger SC nach Freiberg reist. ---

Der TSV Steinbach Haiger steht nach einem 3:0-Sieg gegen TSG Balingen ebenfalls bei 6 Punkten und empfängt den FC-Astoria Walldorf (1 Punkt), der mit einer 1:4-Niederlage gegen SG Sonnenhof Großaspach einen enttäuschenden Start hatte. Steinbach möchte seine gute Form aus den ersten beiden Spielen bestätigen. ---

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt TSG Balingen TSG Balingen 14:00 live PUSH

SG Barockstadt Fulda Lehnerz hat nach zwei Niederlagen noch keinen Punkt auf dem Konto und empfängt die TSG Balingen, die ebenfalls ohne Zähler nach zwei Spielen dasteht. Für beide Teams ist es bereits ein frühes „Sechs-Punkte-Spiel“, in dem ein Sieg dringend benötigt wird. ---

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr FSV Mainz 05 Mainz 05 II Kickers Offenbach Offenbach 14:00 live PUSH

Die Kickers Offenbach sind mit zwei Siegen perfekt gestartet und werden beim FSV Mainz 05 II (1 Punkt) auflaufen, die nach einer 0:3-Niederlage gegen KSV Hessen Kassel noch auf ihren ersten Sieg warten. Offenbach ist klar favorisiert und will mit einem weiteren Sieg die oberen Plätze erobern. ---

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr Bayern Alzenau Bayern Alzenau SC Freiburg SC Freiburg II 14:00 live PUSH

Bayern Alzenau hat nach zwei Niederlagen (0 Punkte) einen schwierigen Start in die Saison hingelegt und trifft auf den SC Freiburg II, der mit einem 5:3-Erfolg gegen FC 08 Homburg drei Punkte auf dem Konto hat. Alzenau wird dringend auf Punkte angewiesen sein, um aus dem Tabellenkeller zu entkommen. ---

Der SV Stuttgarter Kickers feierte zuletzt einen 3:2-Sieg gegen SV Sandhausen und empfängt nun Eintracht Trier, die mit einem 3:2-Sieg gegen SG Barockstadt Fulda Lehnerz ebenfalls einen starken Start hinlegten. Das Spiel verspricht ein spannendes Duell um die Spitzenposition. ---

Di., 19.08.2025, 19:00 Uhr SV Sandhausen Sandhausen KSV Hessen Kassel KSV Hessen 19:00 live PUSH

SV Sandhausen, aktuell ohne Punkt, muss gegen den starken KSV Hessen Kassel (4 Punkte) ran. Kassel hat nach einem 3:0-Sieg gegen FSV Mainz 05 II eine gute Ausgangslage und will die Chance nutzen, um an der Spitze dranzubleiben. ---

Die SG Sonnenhof Großaspach steht nach zwei Siegen und 6 Punkten an der Spitze und trifft auf FSV Frankfurt, der mit einer 3:1-Niederlage gegen Freiberg noch nicht in die Saison gefunden hat. Für Großaspach geht es darum, die Tabellenführung zu verteidigen. ---

Mi., 20.08.2025, 19:00 Uhr FC 08 Homburg FC Homburg Bahlinger SC Bahlinger SC 19:00 live PUSH