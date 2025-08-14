Wer kann sich an der Spitze der Regionalliga festsetzen?

Am 3. Spieltag der Regionalliga Südwest wird es wieder spannend zu gehen. Der Blick geht dabei auch auf die beiden punktlosen Aufsteiger aus Balingen und Alzenau, sowie den sieglosen Drittliga-Absteiger SV Sandhausen. Drei Partien finden aufgrund des DFB-Pokals erst in der nächsten Woche statt.
Die SGV Freiberg wird nach ihrem überzeugenden 3:1-Sieg gegen FSV Frankfurt erneut zu Hause antreten. Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen (6 Punkte) wollen sie ihre makellose Bilanz gegen den Aufsteiger TSV Schott Mainz (3 Punkte) ausbauen, der nach einer 1:3-Niederlage gegen Bahlinger SC nach Freiberg reist.
Der TSV Steinbach Haiger steht nach einem 3:0-Sieg gegen TSG Balingen ebenfalls bei 6 Punkten und empfängt den FC-Astoria Walldorf (1 Punkt), der mit einer 1:4-Niederlage gegen SG Sonnenhof Großaspach einen enttäuschenden Start hatte. Steinbach möchte seine gute Form aus den ersten beiden Spielen bestätigen.
SG Barockstadt Fulda Lehnerz hat nach zwei Niederlagen noch keinen Punkt auf dem Konto und empfängt die TSG Balingen, die ebenfalls ohne Zähler nach zwei Spielen dasteht. Für beide Teams ist es bereits ein frühes „Sechs-Punkte-Spiel“, in dem ein Sieg dringend benötigt wird.
Die Kickers Offenbach sind mit zwei Siegen perfekt gestartet und werden beim FSV Mainz 05 II (1 Punkt) auflaufen, die nach einer 0:3-Niederlage gegen KSV Hessen Kassel noch auf ihren ersten Sieg warten. Offenbach ist klar favorisiert und will mit einem weiteren Sieg die oberen Plätze erobern.
Bayern Alzenau hat nach zwei Niederlagen (0 Punkte) einen schwierigen Start in die Saison hingelegt und trifft auf den SC Freiburg II, der mit einem 5:3-Erfolg gegen FC 08 Homburg drei Punkte auf dem Konto hat. Alzenau wird dringend auf Punkte angewiesen sein, um aus dem Tabellenkeller zu entkommen.
Der SV Stuttgarter Kickers feierte zuletzt einen 3:2-Sieg gegen SV Sandhausen und empfängt nun Eintracht Trier, die mit einem 3:2-Sieg gegen SG Barockstadt Fulda Lehnerz ebenfalls einen starken Start hinlegten. Das Spiel verspricht ein spannendes Duell um die Spitzenposition.
SV Sandhausen, aktuell ohne Punkt, muss gegen den starken KSV Hessen Kassel (4 Punkte) ran. Kassel hat nach einem 3:0-Sieg gegen FSV Mainz 05 II eine gute Ausgangslage und will die Chance nutzen, um an der Spitze dranzubleiben.
Die SG Sonnenhof Großaspach steht nach zwei Siegen und 6 Punkten an der Spitze und trifft auf FSV Frankfurt, der mit einer 3:1-Niederlage gegen Freiberg noch nicht in die Saison gefunden hat. Für Großaspach geht es darum, die Tabellenführung zu verteidigen.
Homburg hat nach einer 3:5-Niederlage gegen SC Freiburg II ebenfalls noch keinen Sieg auf dem Konto. Der Bahlinger SC hingegen konnte mit einem 3:1-Sieg gegen den TSV Schott Mainz punkten. Das Duell zwischen den beiden Teams könnte für beide wichtig werden, um den Anschluss an das obere Drittel zu halten.
