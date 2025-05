"Wer jetzt nicht heiß ist, hat mit Fußball nichts am Hut"

Blau-Weiß Köln will in Rheinsüd Revanche und Aufstiegsdruck trotzen

Im Hinspiel setzte es für den SC Blau-Weiß Köln eine empfindliche 2:4-Niederlage gegen den FC Rheinsüd Köln – am Sonntag nun will der Rangdritte die offene Rechnung begleichen.

„Rheinsüd scheint vielleicht gerade nicht die Ergebnisse zu erzielen, die sie verdient hätten, aber wir haben Respekt vor ihnen und wir haben aus dem Hinspiel noch etwas gut zu machen“, betont Blau-Weißs sportlicher Leiter Raffaelo Wolf.

Personell sieht es bei den Gästen jedoch angespannt aus: „Der Ausfall von Moritz Blumenthal wiegt schwer. Wir haben viele Verletzte. Aktuell sind viele Leistungsträger angeschlagen. Aber der Kader ist gut aufgestellt in die Breite, sodass wir absolutes Vertrauen in die Mannschaft haben, in jeden einzelnen Spieler.“

Trotz der vier Tore Rückstand auf Hohkeppel in der Tordifferenz wolle man sich nicht verrückt machen: „Wir müssen, auch wenn es ein blöder Spruch ist, von Spiel zu Spiel denken. Jedes Spiel wird schwer genug und wir wollen erstmal die Spiele gewinnen und dann schauen wir am Ende, was dabei rauskommt“, sagt Wolf.

Rheinsüd-Coach Stefan Krämer sieht den Gegner als Topteam der Liga: „Wie ich finde hat Blau-Weiß das meiste aus ihren Möglichkeiten gemacht diese Saison. Eine hervorragende Saison, gespielt auf und neben dem Platz. Super Arbeit geleistet. Sie haben sicherlich noch etwas aus dem Hinspiel gut zu machen. Ich würde sagen, da haben wir unser bestes Spiel der Saison gespielt.“

Krämer fordert von seinem Team im Saisonendspurt: „Wir müssen an unser Leistungsmaximum gehen, was wir in den letzten Wochen nicht geschafft haben. Nur dann haben wir eine Chance, erfolgreich zu sein. Dann werden wir sehen, ob wir jetzt auch noch das Zünglein an der Waage sein können im Aufstiegskampf.“

