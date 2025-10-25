Wer jagt Pattensen? – Titelkandidaten im direkten Duell

Pattensen will an der Spitze bleiben – Foto: Sascha Drenth

Der 12. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 verspricht Spannung an allen Tabellenenden. Während an der Spitze das Spitzenduell zwischen dem MTV Rehren und dem SV Ihme-Roloven richtungsweisend für den Titelkampf ist, kämpfen im Tabellenkeller mehrere Teams ums sportliche Überleben.

Heute, 15:00 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder Egestorf-L. II TSV Kirchdorf am Deister Kirchdorf 15:00 PUSH Für die Reserve aus Egestorf-Langreder zählt nach dem 1:5 in Eldagsen nur ein Sieg. Mit erst fünf Punkten rangiert das Team abgeschlagen am Tabellenende. Gegner Kirchdorf reist mit breiter Brust an: Der Aufsteiger holte zuletzt ein 2:2 gegen den Tabellenzweiten Rehren und zeigt sich spielstark und stabil. Ein Auswärtssieg könnte den TSV weiter im gesicherten Mittelfeld etablieren, während Egestorf dringend punkten muss, um den Anschluss nicht endgültig zu verlieren.

Heute, 16:00 Uhr FC Springe FC Springe Türkspor Wunstorf Wunstorf 16:00

Nach dem knappen 1:0-Erfolg in Arnum hat der FC Springe die Chance, sich endgültig im oberen Tabellendrittel festzusetzen. Mit 18 Punkten liegen die Springer nur zwei Zähler hinter den Top-Fünf. Gegner Türkspor Wunstorf feierte zuletzt beim 4:0 gegen Luthe einen Befreiungsschlag, bleibt aber mit sieben Punkten im Tabellenkeller. Für Springe zählt vor heimischer Kulisse nur ein Sieg – doch Wunstorf dürfte mit frischem Selbstvertrauen anreisen.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Goltern Goltern FC Eldagsen FC Eldagsen 15:00

Der TSV Goltern steht vor einer Mammutaufgabe. Der Tabellendreizehnte trifft auf den formstarken FC Eldagsen, der vergangene Woche beim 5:1 über Egestorf-Langreder II seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte. Besonders Stürmer Carduck war mit einem Dreierpack kaum zu stoppen. Goltern hingegen wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg und braucht dringend Punkte im Abstiegskampf. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen.

Das Topspiel des Spieltages steigt in Rehren. Der Tabellenzweite empfängt den punktgleichen Dritten – beide mit 24 Zählern. Während Rehren zuletzt in Kirchdorf zwei Punkte liegen ließ, drehte Ihme-Roloven beim 3:2 gegen Gehrden nach starker erster Halbzeit fast noch ein gewonnen geglaubtes Spiel. Beide Teams stehen für Offensivfußball und Effektivität. Der Sieger dieser Begegnung könnte zum ärgsten Verfolger von Spitzenreiter Pattensen avancieren.

Gehrden wartet nach der knappen Niederlage in Ihme-Roloven weiter auf Konstanz. Die Mannschaft von Trainer Vojnikovic zeigt zwar immer wieder gute Ansätze, belohnt sich aber zu selten. Gegner Jahn Lindhorst hat sich nach dem spektakulären 3:3 gegen Rinteln stabilisiert und will nun den Sprung ins gesicherte Mittelfeld schaffen. Es dürfte ein Duell auf Augenhöhe werden, bei dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.

Morgen, 15:00 Uhr SC Rinteln 1911 SC Rinteln TSV Pattensen Pattensen 15:00

Der ungeschlagene Tabellenführer TSV Pattensen reist zum SC Rinteln – und geht auch dort als Favorit ins Spiel. Mit 30 Punkten aus elf Partien marschiert der Absteiger aus der Landesliga souverän durch die Liga. Rinteln zeigte beim 3:3 in Lindhorst Moral, verspielte aber erneut eine Führung. Gegen Pattensen wird eine konzentrierte Defensivleistung nötig sein, um etwas Zählbares zu holen.

Ein spannendes Verfolgerduell: Enzen (7. Platz) empfängt den Vierten aus Arnum. Beide Teams spielten zuletzt unentschieden – Enzen 1:1 in Pattensen, Arnum verlor knapp mit 0:1 gegen Springe. Die Hausherren sind vor allem zuhause schwer zu schlagen, während Arnum auswärts bislang wenig überzeugte. Für beide Mannschaften geht es um den Anschluss an die Spitzengruppe.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Luthe TSV Luthe TV Jahn Leveste 1922 TV Jahn 15:00