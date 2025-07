Wer ist Ziegler? Ediz Medineli mit einer ersten deutlichen Antwort

Es ist noch ungewohnt, aber: Das Fortuna-Trikot passt Ediz Medineli nicht nur optisch. – Foto: Redaktion Schwandorf

Mit Fabian Ziegler hat Fortuna Regensburg 41 Tore in den vergangenen Bayernliga-Spielzeiten verloren. Ihn zu ersetzen scheint eine Mammutaufgabe zu sein. Oder doch nicht? Denn einer seiner Nachfolger, Ediz Medineli (kam von Cham), hat gleich im ersten Spiel der Saison die Rolle des jetzigen Jahn-Stürmer eingenommen. Zufall oder Muster? Der 25-Jährige dazu im FuPa-Interview...

Ediz, wenn Du Dir einen Einstand bei Deinem neuen Verein, Fortuna Regensburg, hättest Dir erträumen dürfen, wie wäre er ausgefallen?

Mein Wunsch-Einstand wäre ein Sieg mit der Mannschaft gewesen – und am besten hätte ich auch selbst ein Tor beigesteuert. Und genau so ist es am Ende auch gekommen. Mir war wichtig, dass wir das erste Spiel gewinnen, um eine positive Stimmung in die Mannschaft zu bringen. Dass ich dann sogar zweimal getroffen habe, macht das Ganze natürlich umso schöner für mich.









Zwei Tore beim 3:1-Sieg gegen Neumarkt: Wie ist das Spiel aus Deiner Sicht verlaufen?

Ich finde, wir sind durch das frühe 1:0 super ins Spiel gestartet und haben in der ersten Halbzeit das Spiel kontrolliert, gut als Mannschaft verteidigt und in der 30. Minute konnte ich dann das 2:0 machen. Von der Pause kam Neumarkt stärker raus, hatte gute Chancen, aber wir haben die Phase gut überstanden und wieder kompakt verteidigt. Das 3:0 habe ich nach einem richtig starken Angriff von uns erzielt – das war dann die Entscheidung. Insgesamt eine starke und geschlossene Teamleistung.



Der Doppelpack schürt natürlich Hoffnungen, dass Du den abgewanderten Fabian Ziegler als Torjäger ersetzten kannst: Ist das eine Messlatte, die du reißen kannst?

Fabi hat über Jahre konstant stark abgeliefert – davor habe ich großen Respekt. Arber (Trainer Morina, Anm. d. R.) meinte, jetzt muss einer von uns die Rolle übernehmen. Das ist natürlich leicht gesagt, deshalb setze ich mich da nicht unter Druck und will mich nicht nur auf Tore fokussieren. Momentan läuft’s gut, und ich hoffe natürlich, das es so bleibt. Wer dann am Ende trifft, ist eigentlich egal - wichtig ist, dass wir als Team erfolgreich sind.





Warum hast Du überhaupt den ASV Cham - es hatte den Anschein, dass Du dort heimisch geworden bist - verlassen und bist (zurück) nach Regensburg gegangen?

Ja, das stimmt – beim ASV Cham habe ich mich über die Jahre auf jeden Fall heimisch gefühlt. Die Mannschaft, das Umfeld und die Verantwortlichen – alles in allem war es eine richtig gute Zeit und ich werde dem Verein weiterhin eng verbunden bleiben. Trotzdem war für mich der Zeitpunkt gekommen, etwas Neues anzustreben. Ich wollte frischen Wind, ein anderes Umfeld, neue Impulse und Ziele, um mich sportlich wie persönlich weiterentwickeln zu können. Deshalb habe ich mich für einen Wechsel entschieden.



Worin unterscheiden sich beide Vereine? Welche Gemeinsamkeiten haben sie?

Ich bin ja noch nicht allzu lange hier, deshalb kann ich das im Detail noch nicht komplett vergleichen. Es gibt auf jeden Fall einige Gemeinsamkeiten, aber mit Sicherheit auch Unterschiede. Ich finde beide Vereine haben ihre Stärken und funktionieren auf ihre Weise sehr gut.



Am kommenden Wochenende geht es gegen Absteiger Bamberg: Welche Partie erwartest Du? Wie oft triffst Du?

Bamberg wird uns sicherlich einiges abverlangen, deshalb erwarte ich eine intensive Partie auf beiden Seiten. Wir wissen, dass wir einen starken Tag brauchen, um dort etwas mitzunehmen. Aber wenn wir – so wie am Dienstag – unsere Leistung abrufen, bin ich überzeugt, dass wir absolut mithalten können. Wie oft ich treffe? Mal sehen. Wenn’s wieder klappt, freut es mich natürlich sehr. Aber im Vordergrund steht ganz klar der Erfolg der Mannschaft.



Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft!