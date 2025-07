Wer ist neuer Investor von 1860 München? Zwei neue Namen aufgetaucht – alle Infos im Ticker

Update vom 10. Juli, 11:30 Uhr: Es bleibt weiter das große Geheimnis von Giesing. Wer hat die Anteile von Hasan Ismaik gekauft? Die Abendzeitung hat jetzt nochmal neue Namen ins Spiel gebracht. Wie bereits „dieblaue24“ spekuliert hat, führt ein Spürchen zur Familie Dreyfus. Robert Louis-Dreyfus, im Juli 2009 verstorben, war 1996 Anteilseigner von Olympique Marseille und im Vorstand von Standard Lüttich. Sohn Kyril-Louis eifert der Leidenschaft seines Vaters nach. Der 28-Jährige hat in den vergangenen Jahren den AFC Sunderland finanziell unterstützt und bis in die Premier League geführt. Oder ist es die Milliarden-schwere und in der Immobilienbranche tätige Familie von Finck? Die Kollegen der AZ sprechen in diesem Zusammenhang vom „Giesinger Brainstorming“ und von eher nicht gesicherten Informationen.

Nach Informationen der tz und des Münchner Merkur zeichnet sich ab, dass erst am Ende dieser oder gar Anfang kommender Woche das Geheimnis gelüftet wird, wenn die Mannschaft wieder aus dem Trainingslager zurück ist. Auch Gernot Mang sagte am Sonntag, er kenne den Namen selbst noch nicht. Der neu gewählte Löwen-Präsident kann es kaum erwarten: „Als ich am Samstag den Anruf bekommen habe, war mein erster Gedanke: Wenn das wirklich stimmt, dann ist es ein Traum. Jetzt müssen wir schauen, was wirklich drinsteckt.“

Update vom 7. Juli, 10:20 Uhr: Die ersten Gerüchte kommen auf, wer die Nachfolge von Hasan Ismaik als Geldgeber in Giesing antreten wird. Die Abendzeitung bringt die Emil Frey Holding AG aus Zürich ins Spiel. Auch die familiengeführte Unternehmensgruppe Liebherr, gegründet von Hans Liebherr in Kirchdorf an der Iller, inzwischen in Bulle (Kanton Freiburg) und die Mövenpick Holding AG mit Sitz in Baar (Kanton Zug) werden dort genannt.