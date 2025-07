Wer ist neuer Investor von 1860 München? Wahl-Schweizer mit deutschem Pass soll Ismaik beerben

Thoma sei Wahl-Schweizer mit einem deutschen Pass und solle es bevorzugen, mit seiner Familienholding im Hintergrund zu agieren. Am 3. Juli wurden in Frankfurt bei einem Notartermin Fakten geschaffen. Der e.V. des TSV 1860 habe auf ein Vorkaufsrecht verzichten müssen, damit der Deal zustande kam.

Update vom 10. Juli, 11:30 Uhr: Es bleibt weiter das große Geheimnis von Giesing. Wer hat die Anteile von Hasan Ismaik gekauft? Die Abendzeitung hat jetzt nochmal neue Namen ins Spiel gebracht. Wie bereits „dieblaue24“ spekuliert hat, führt ein Spürchen zur Familie Dreyfus. Robert Louis-Dreyfus, im Juli 2009 verstorben, war 1996 Anteilseigner von Olympique Marseille und im Vorstand von Standard Lüttich. Sohn Kyril-Louis eifert der Leidenschaft seines Vaters nach. Der 28-Jährige hat in den vergangenen Jahren den AFC Sunderland finanziell unterstützt und bis in die Premier League geführt. Oder ist es die Milliarden-schwere und in der Immobilienbranche tätige Familie von Finck? Die Kollegen der AZ sprechen in diesem Zusammenhang vom „Giesinger Brainstorming“ und von eher nicht gesicherten Informationen.

Update vom 8. Juli, 10 Uhr: Es ist ungewöhnlich für den TSV 1860. Noch immer rätseln alle, die es mit dem Giesinger Traditionsverein halten, wer die Anteile von Hasan Ismaik erworben hat. Bislang ist nichts durchgesickert und die Fans müssen sich offenbar noch länger gedulden. Die für Mitte dieser Woche geplante Pressekonferenz mit dem neuen Schweizer Geldgeber verzögert sich.

Nach Informationen der tz und des Münchner Merkur zeichnet sich ab, dass erst am Ende dieser oder gar Anfang kommender Woche das Geheimnis gelüftet wird, wenn die Mannschaft wieder aus dem Trainingslager zurück ist. Auch Gernot Mang sagte am Sonntag, er kenne den Namen selbst noch nicht. Der neu gewählte Löwen-Präsident kann es kaum erwarten: „Als ich am Samstag den Anruf bekommen habe, war mein erster Gedanke: Wenn das wirklich stimmt, dann ist es ein Traum. Jetzt müssen wir schauen, was wirklich drinsteckt.“

Update vom 7. Juli, 10:20 Uhr: Die ersten Gerüchte kommen auf, wer die Nachfolge von Hasan Ismaik als Geldgeber in Giesing antreten wird. Die Abendzeitung bringt die Emil Frey Holding AG aus Zürich ins Spiel. Auch die familiengeführte Unternehmensgruppe Liebherr, gegründet von Hans Liebherr in Kirchdorf an der Iller, inzwischen in Bulle (Kanton Freiburg) und die Mövenpick Holding AG mit Sitz in Baar (Kanton Zug) werden dort genannt.

Die SZ nennt zwar keinen Namen, hat aber in Erfahrung gebracht, dass sich der neue Investor über Mittelsmänner selbst an der Grünwalder Straße ins Spiel gebracht hat.

Erstmeldung vom 7. Juli, 9:30 Uhr:

München – Ismaik weg, die Zukunft der Blauen rosarot: Hasan Ismaik hat seine Anteile am TSV 1860 an eine Schweizer Familienholding verkauft. Damit ist der Altmeister aus München-Giesing schuldenfrei – und kann endlich frei durchstarten. Der jordanische Investor, der stets umstritten blieb, zieht sich nach 14 Jahren zurück. Der ausgegliederte Profispielbetrieb (KGaA) ist damit von Altlasten befreit. Viele Fans des Fußball-Drittligisten feierten die Nachricht am Samstagabend ausgelassen mit Pyro und Feuerwerk rund ums Grünwalder Stadion.

Die neuen Eigentümer bekennen sich klar zum Standort Giesing und wollen das Stadion zweitligatauglich ausbauen. Außerdem planen sie den lange geforderten Bau einer Turnhalle für den Breiten- und Nachwuchssport. Auch sportlich soll ein Ruck durch den Verein gehen: Mit dem Profiteam soll so schnell wie möglich der Aufstieg in die 2. Liga geschafft werden.

Pressekonferenz mit neuem Investor des TSV 1860 München Mitte der Woche

Trotz der Euphorie rumort es im Verein: Präsident Robert Reisinger trat am Sonntag bei der Mitgliederversammlung ab. Kurz zuvor hatte er – entgegen dem erklärten Willen des Verwaltungsrats – den Vertrag mit Sportgeschäftsführer Christian Werner verlängert. Wie es konkret bei 1860 weitergeht, wollen die neuen Investoren Mitte der Woche auf einer Pressekonferenz darlegen.

Auf der Homepage des Vereins bedanken sich die Löwen offiziell bei Ismaik für 14 gemeinsame Jahre. Auch Ismaik selbst kommt dort zu Wort: Es sei ihm stets ein Anliegen gewesen, den Club schuldenfrei und in gute Hände zu übergeben. Jetzt liegt es an den Löwen, aus dem Neustart eine Erfolgsgeschichte zu machen. Die Tür zur 2. Liga steht weit offen – erstmals seit langer Zeit.