Wer ist im überkreislichen Fußball (so gut wie) abgestiegen?

Türkspor Dortmund (in Schwarz-Rot) und die SG Finnentrop/Bamenohl sind Pfingstmontag in die Westfalenliga abgestiegen. – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

Nur noch wenige rettende Plätze sind im Abstiegskampf zu vergeben. Für einige Teams steht schon seit Wochen der Gang in die untere Liga fest. Einen Spieltag vor Schluss blickt FuPa Westfalen auf den Abstiegskampf von Ober- bis Bezirksliga.

Türkspor Dortmund und die SG Finnentrop/Bamenohl sind an Pfingstmontag abgestiegen. Den letzten Abstiegsplatz machen RW Ahlen (zuhause gegen Eintracht Rheine), die SpVgg Vreden (zuhause gegen die SpVgg Erkenschwick) und der TuS Ennepetal (zuhause gegen den ASC 09 Dortmund) unter sich aus. RWA hat dabei aber die schlechtesten Karten und ist auf Schützenhilfe angewiesen.

FC Preußen Espelkamp (Platz 16, abgestiegen)

SV Westfalia Soest (Platz 15, abgestiegen)

Borussia Emsdetten (Platz 14, abgestiegen)

FC Brünninghausen (Platz 16, abgestiegen)

Die restlichen zwei Abstiegsplätze machen der RSV Meinerzhagen (13., auswärts beim BSV Schüren), die SpVg Hagen 11 (14., auswärts bei der SpVgg Horsthausen) und Westfalia Herne (15., auswärts beim FC Brünninghausen) unter sich aus. Meinerzhagen und Hagen sind punktgleich, Herne hat einen Punkt weniger. Der RSV hat zudem das deutlich bessere Torverhältnis.

FC Lübbecke (Platz 16, abgestiegen)

FC Nieheim (Platz 15, abgestiegen)

SVTK 07 Minden (Platz 14, drei Punkte Rückstand)

Der SVKT 07 Minden ist auf eine Niederlage der SF DJK Mastbruch (auswärts beim TuS Lohe) angewiesen und muss gleichzeitig zuhause gegen den VfB Schloß Holte gewinnen, der sich für die Aufstiegsrelegation qualifizieren will. Nur so würden die Mindener wegen des besseren Torverhältnisses an Mastbruch vorbeiziehen.

USC Altenautal (Platz 16, abgestiegen)

FC Lennestadt (Platz 15, abgestiegen)

SV 04 Attendorn (Platz 14, abgestiegen)

SuS Kaiserau (Platz 16, abgestiegen)

TuS Hannibal (Platz 15, abgestiegen)

SF Wanne-Eickel (Platz 14, abgestiegen)

Die SF Wanne-Eickel sind nur noch in der Theorie zu retten. Dass das um 19 Tore schlechtere Torverhältnis gegenüber des um drei Punkte besser postierten Hombrucher SV noch aufgeholt wird, kann man aber guten Gewissens ausschließen.

SG Bockum-Hövel (Rückzug im März 2026)

Borussia Münster (Platz 15, abgestiegen)

Vorwärts Wettringen (Platz 14, abgestiegen)

SC Vlotho (Rückzug vor der Saison)

SV Oetinghausen (Platz 15, abgestiegen)

SC Bünde (Platz 14, abgestiegen)

TSV Oerlinghausen (Rückzug vor der Saison)

SuK Canlar Bielefeld (Platz 15, abgestiegen)

SC Wiedenbrück II (Platz 14, drei Punkte Rückstand)

Der SC Wiedenbrück II muss auf eine Niederlage des TuS Leopoldhöhe bei der SpVg Heepen (4.) hoffen und gleichzeitig gegen den FC Gütersloh II (5.) gewinnen um aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses noch am Aufsteiger vorbeizuziehen.

Suryoye Paderborn (Platz 16, abgestiegen)

VfR Borgentreich (Platz 15, abgestiegen)

SV Eintracht Jerxen-Orbke (Platz 14, drei Punkte Rückstand)

Jerxen-Orbke ist auf eine Niederlage des TuS Bad Driburg gegen die FSV Bad Wünnenberg/Leiberg (10.) angewiesen und muss selbst beim SuS Westenholz (5.) gewinnen, um über den Strich zu springen.

FC Peckelsheim-Eissen-Löwen (Rückzug vor der Saison)

FC Neheim-Erlenbruch (Platz 15, abgestiegen)

TuRa Freienohl (Rückzug zum Saisonende)

Türkiyemspor Plettenberg (Platz 16, abgestiegen)

SV Germania Salchendorf II (Platz 15, abgestiegen)

SV Heggen (Platz 14, zwei Punkte Rückstand)

Der SV Heggen ist gegen den FC Altenhof (4.) zum Siegen verdammt und muss hoffen, dass der SV Setzen nicht bei der SG Mudersbach/Brachbach (11.) gewinnt.

VfB Altena (Platz 16, abgestiegen)

FC Wetter (Platz 15, abgestiegen)

SG BW Haspe (Platz 14, abgestiegen)

SC Lippetal (Platz 16, abgestiegen)

SuS Cappel (Platz 15, abgestiegen)

SV Herbern (Platz 14, zwei Punkte Rückstand)

Am letzten Abstieg kommt es zum Abstiegsendspiel zwischen RW Mastholte und dem SV Herbern. Herbern muss gewinnen, Mastholte würde ein Remis reichen.

VfB Waltrop (Rückzug im April 2026, abgestiegen)

VfL Kemminghausen (Platz 15, abgestiegen)

TV Brechten (Platz 14, abgestiegen)

DJK Adler Feldmark (Rückzug im Februar 2026)

SV Zweckel (Platz 15, abgestiegen)

FC Marokko Herne (Platz 14, abgestiegen)

CSV SF Bochum-Linden (Platz 16, abgestiegen)

CF Kurdistan Bochum (Platz 15, abgestiegen)

FC Sarajevo-Bosna Dortmund (Platz 14, abgestiegen)

Westfalia Osterwick (Platz 17, abgestiegen)

SV Heek (Platz 16, abgestiegen)

DJK Eintracht Coesfeld (Platz 15, abgestiegen)

Spannung im Münsterland! Der letzte Abstiegsplatz macht das Quartett ASC Schöppingen (14., 38 Pkt., vs. BVH Dorsten), SC Südlohn (13., 38 Pkt., vs. Viktoria Heiden), DJK/VfL Billerbeck (12., 39. Pkt. vs. FC Epe) und SV Gescher (11., 39 Pkt., vs. Westfalia Osterwick) unter sich aus. Dass der SC Reken mit 41 Punkten tatsächlich noch absteigt, gilt als äußerst unwahrscheinlich.

SV Büren (Rückzug im März 2026)

SV Teuto Riesenbeck (Platz 15, abgestiegen)

SuS Neuenkirchen II (Platz 14, abgestiegen)