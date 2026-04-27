Wer ist im überkreislichen Fußball (so gut wie) abgestiegen?

Die ersten Absteiger stehen fest. Auch für andere Mannschaften ist der Klassenerhalts-Zug so gut wie abgefahren. FuPa Westfalen verschafft euch im überkreislichen Fußball einen Überblick, wer nach aktuellem Stand mindestens fünf Punkte aufholen muss.
Im westfälischen Amateuroberhaus ist das untere Tabellendrittel dicht zusammen gerückt. Die Abstiegsfrage ist ziemlich offen, da auch Schlusslicht TuS Ennepetal nur vier Punkte Rückstand aufweist und gegenüber mehreren Konkurrenten weniger Partien absolviert hat.
Borussia Emsdetten (Platz 16, 7 Punkte Rückstand)
FC Preußen Espelkamp (Platz 15, 5 Punkte Rückstand)
FC Brünninghausen (Platz 16, 5 Punkte Rückstand)
FC Lübbecke (Platz 16, abgestiegen)
FC Nieheim (Platz 15, 8 Punkte Rückstand)
USC Altenautal (Platz 16, abgestiegen)
FC Lennestadt (Platz 15, 7 Punkte Rückstand)
SV 04 Attendorn (Platz 14, 6 Punkte Rückstand)
SuS Kaiserau (Platz 16, 7 Punkte Rückstand)
TuS Hannibal (Platz 15, 6 Punkte Rückstand)
SG Bockum-Hövel (Rückzug im März 2026)
Schlusslicht Borussia Münster hat sich im "Sechs-Punkte-Spiel" gegen Keller-Rivale Ibbenbürener SpVg (4:1) wieder auf vier Punkte herangebracht.
SC Vlotho (Rückzug vor der Saison)
SV Oetinghausen (Platz 15, abgestiegen)
TSV Oerlinghausen (Rückzug vor der Saison)
Die drei Schlusslichter rangieren gleich auf und machen zwei Absteiger unter sich aus.
Suryoye Paderborn (Platz 16, 5 Punkte Rückstand)
FC Peckelsheim-Eissen-Löwen (Rückzug vor der Saison)
TuRa Freienohl (Rückzug zum Saisonende)
Den einzig sportlichen Absteiger machen der FC Fatih Türkgücü Meschede und der FC Neheim-Erlenbruch, aktuell punktgleich, unter sich aus.
Türkiyemspor Plettenberg (Platz 16, abgestiegen)
SV Germania Salchendorf II (Platz 15, 6 Punkte Rückstand)
VfB Altena (Platz 16, abgestiegen)
FC Wetter (Platz 15, 8 Punkte Rückstand)
SG BW Haspe (Platz 14, 8 Punkte Rückstand)
SC Lippetal (Platz 16, 6 Punkte Rückstand)
VfL Kemminghausen (Platz 16, abgestiegen)
VfB Waltrop (Platz 15, abgestiegen)
TV Brechten (Platz 14, 6 Punkte Rückstand)
DJK Adler Feldmark (Rückzug im Februar 2026)
VfB Börnig (Platz 15, 6 Punkte Rückstand)
Das noch kürzliche Schlusslicht Hedefspor Hattingen hat sich mit zwei Siegen in Folge "über den Strich" geschossen, so dass das unter Drittel eng beieinander rangiert.
Westfalia Osterwick (Platz 17, abgestiegen)
SV Heek (Platz 16, 5 Punkte Rückstand)
SV Büren (Rückzug im März 2026)
SV Teuto Riesenbeck (Platz 15, abgestiegen)