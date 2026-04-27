Wer ist im überkreislichen Fußball (so gut wie) abgestiegen? Fünf Spieltage stehen nur noch aus. von red · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Das ungewohnte südwestfälische Terrain in der Landesliga Staffel 2 war für den OWL-Aufsteiger USC Altenautal eine noch größere Herausforderung, die nicht zu meistern war. – Foto: Matthias Reinhardt

Die ersten Absteiger stehen fest. Auch für andere Mannschaften ist der Klassenerhalts-Zug so gut wie abgefahren. FuPa Westfalen verschafft euch im überkreislichen Fußball einen Überblick, wer nach aktuellem Stand mindestens fünf Punkte aufholen muss.

Oberliga Westfalen Im westfälischen Amateuroberhaus ist das untere Tabellendrittel dicht zusammen gerückt. Die Abstiegsfrage ist ziemlich offen, da auch Schlusslicht TuS Ennepetal nur vier Punkte Rückstand aufweist und gegenüber mehreren Konkurrenten weniger Partien absolviert hat. Westfalenliga 1 Borussia Emsdetten (Platz 16, 7 Punkte Rückstand)