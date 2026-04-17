Wer ist im überkreislichen Fußball (so gut wie) abgestiegen? Sieben Spieltage stehen noch aus. von red · Heute, 18:25 Uhr · 0 Leser

Für den USC Altenautal (in Weiß) wird die Landesliga nur ein einjähriges Intermezzo sein. – Foto: Matthias Reinhardt

Für manche Mannschaften ist der Klassenerhalts-Zug so gut wie abgefahren. FuPa Westfalen verschafft euch im überkreislichen Fußball einen Überblick, wer nach aktuellem Stand mindestens sechs Punkte aufholen muss. Sportlich abgestiegen ist noch niemand, doch am Wochenende könnte es die ersten Mannschaften treffen.

Oberliga Westfalen Im westfälischen Amateuroberhaus ist das untere Tabellendrittel dicht zusammen gerückt. Die Abstiegsfrage ist ziemlich offen, da auch Schlusslicht TuS Ennepetal nach zwei Siegen in Folge wieder Morgenluft schnuppert und auf fünf Zähler herangekommen ist. Westfalenliga 1 Borussia Emsdetten (Platz 16, 6 Punkte Rückstand)