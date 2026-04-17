Wer ist im überkreislichen Fußball (so gut wie) abgestiegen?

Für manche Mannschaften ist der Klassenerhalts-Zug so gut wie abgefahren. FuPa Westfalen verschafft euch im überkreislichen Fußball einen Überblick, wer nach aktuellem Stand mindestens sechs Punkte aufholen muss. Sportlich abgestiegen ist noch niemand, doch am Wochenende könnte es die ersten Mannschaften treffen.
Im westfälischen Amateuroberhaus ist das untere Tabellendrittel dicht zusammen gerückt. Die Abstiegsfrage ist ziemlich offen, da auch Schlusslicht TuS Ennepetal nach zwei Siegen in Folge wieder Morgenluft schnuppert und auf fünf Zähler herangekommen ist.
Borussia Emsdetten (Platz 16, 6 Punkte Rückstand)
Schlusslicht FC Brünninghausen gab am vergangenen Wochenende ein Lebenszeichen von sich und hat sich wieder auf fünf Punkte an das rettende Ufer herangebracht.
FC Lübbecke (Platz 16, 13 Punkte Rückstand)
FC Nieheim (Platz 15, 6 Punkte Rückstand)
USC Altenautal (Platz 16, 13 Punkte Rückstand)
SV 04 Attendorn (Platz 15, 6 Punkte Rückstand)
SuS Kaiserau (Platz 16, 6 Punkte Rückstand)
SG Bockum-Hövel (Rückzug im März 2026)
Borussia Münster (Platz 15, 6 Punkte Rückstand bei einer weniger absolvierten Partie)
SC Vlotho (Rückzug vor der Saison)
SV Oetinghausen (Platz 15, 16 Punkte Rückstand)
TSV Oerlinghausen (Rückzug vor der Saison)
Sportlich abgeschlagen ist niemand.
Schlusslicht Suryoye Paderborn hat 5 Punkte Rückstand bei einer weniger absolvierten Partie.
FC Peckelsheim-Eissen-Löwen (Rückzug vor der Saison)
Schlusslicht FC Neheim-Erlenbruch hat 5 Punkte Rückstand und darf noch hoffen.
Türkiyemspor Plettenberg (Platz 16, 15 Punkte Rückstand)
VfB Altena (Platz 16, 16 Punkte Rückstand)
FC Wetter (Platz 15, 8 Punkte Rückstand)
SG BW Haspe (Platz 14, 8 Punkte Rückstand)
SC Lippetal (Platz 16, 6 Punkte Rückstand)
VfL Kemminghausen (Platz 16, 19 Punkte Rückstand)
VfB Waltrop (Platz 15, 16 Punkte Rückstand)
TV Brechten (Platz 14, 6 Punkte Rückstand)
DJK Adler Feldmark (Rückzug im Februar 2026)
VfB Börnig (Platz 15, 6 Punkte Rückstand)
Schlusslicht Hedefspor Hattingen hat fünf Punkte Rückstand.
Westfalia Osterwick (Platz 17, 19 Punkte Rückstand)
SV Büren (Rückzug im März 2026)
SV Teuto Riesenbeck (Platz 15, 11 Punkte Rückstand)