Du wirst automatisch weitergeleitet...

Der SV Heide Paderborn (in Rot) hat sich in der Landesliga 1 mit fünf Siegen in Folge aller Abstiegssorgen entledigt. – Foto: Christian Bunge

Wer ist im Saisonendspurt in Topform? FuPa Westfalen blickt auf den überkreislichen Fußball. Neun Teams weisen aktuell fünf Siege oder mehr auf. Insgesamt 48 Teams haben in den vergangenen fünf Partien mind. elf Punkte geholt und damit seit fünf Spielen ungeschlagen. Mannschaft | Liga | Form | Bilanz der vergangenen fünf Partien VfL Kamen | Bezirksliga 8 | Form 2,05 | S-S-S-S-S (11 Siege in Folge) BV Herne-Süd | Bezirksliga 9 | Form 2,04 | S-S-S-S-S (8 Siege in Folge) ASK Ahlen | Bezirksliga 7 | Form 2,01 | S-S-S-S-S (8 Siege in Folge) TuS Sundern | Landesliga 2 | Form 1,90 | S-S-S-S-S (8 Siege in Folge) SC Münster 08 | Bezirksliga 12 | Form 1,86 | S-S-S-S-S (6 Siege in Folge) SpVg Emsdetten 05 | Bezirksliga 12 | Form 1,97 | S-S-S-S-S (5 Siege in Folge) SpVg Hagen 11 | Landesliga 2 | Form 1,96 | S-S-S-S-S (5 Siege in Folge) SV Heide Paderborn | Landesliga 1 | Form 1,92 | S-S-S-S-S (5 Siege in Folge) SuS Bad Westernkotten | Landesliga 2 | Form 1,92 | S-S-S-S-S (5 Siege in Folge) FC Dahl/Dörenhagen | Bezirksliga 3 | Form 1,78 | U-S-S-S-S VfL Theesen | Landesliga 1 | Form 1,76 | S-U-S-S-S SC Vlotho | Bezirksliga 1 | Form 1,74 | U-S-S-S-S ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen | Form 1,71 | N-S-S-S-S FC Eintracht Ahaus | Landesliga 4 | Form 1,70 | S-S-S-U-S FC Gütersloh II | Bezirksliga 2 | Form 1,70 | N-S-S-S-S TuS Hiltrup | Westfalenliga 1 | Form 1,70 | S-S-S-S-U TuS Ennepetal II | Bezirksliga 6 | Form 1,69 | S-S-U-S-S SF Hüingsen | Bezirksliga 4 | Form 1,69 | S-N-S-S-S VfL Kemminghausen | Bezirksliga 8 | Form 1,69 | S-S-U-S-S VfB Schloß Holte | Bezirksliga 2 | Form 1,68 | S-S-S-S-U SC Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1 | Form 1,67 | S-S-S-U-S TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7 | Form 1,67 | S-S-U-S-S BV Bad Lippspringe | Bezirksliga 3 | Form 1,65 | S-S-S-S-U TSG Sprockhövel | Westfalenliga 2 | Form 1,63 | S-U-S-S-S SC RW Maaslingen | Westfalenliga 1 | Form 1,62 | S-S-S-U-S Vorwärts Wettringen | Landesliga 4 | Form 1,58 | U-U-S-S-S Sportfreunde Siegen | Oberliga Westfalen | Form 1,57 | U-U-S-S-S Kirchhörder SC | Bezirksliga 6 | Form 1,57 | N-S-S-S-S TuS Brake | Bezirksliga 1 | Form 1,56 | N-U-S-S-S FC Roj | Landesliga 3 | Form 1,55 | S-S-S-S-U Erler SV | Bezirksliga 9 | Form 1,54 | S-S-S-S-U SV Lippstadt 08 | Oberliga Westfalen | Form 1,52 | U-S-S-S-U Holzwickeder SC | Westfalenliga 2 | Form 1,52 | S-S-N-S-S Spvg Steinhagen | Bezirksliga 2 | Form 1,52 | S-S-N-S-S RW Hünsborn | Bezirksliga 5 | Form 1,52 | S-S-S-N-S FC Lübbecke | Bezirksliga 1 | Form 1,51 | S-S-S-S-N BC Eslohe | Bezirksliga 4 | Form 1,47 | S-N-S-U-S TS Plettenberg | Bezirksliga 5 | Form 1,47 | U-S-N-S-S FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9 | Form 1,47 | N-S-U-S-S FC Castrop-Rauxel | Bezirksliga 10 | Form 1,47 | U-S-S-U-S SV Vestia Disteln | Westfalenliga 2 | Form 1,44 | S-S-S-S-N Türkgücü Gütersloh | Bezirksliga 2 | Form 1,44 | U-S-S-S-U SV Wanne 11 | Landesliga 3 | Form 1,43 | S-S-N-S-S SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4 | Form 1,43 | S-S-S-S-N Borussia Dröschede | Landesliga 2 | Form 1,43 | U-S-S-U-S SC Wiedenbrück II | Bezirksliga 7 | Form 1,42 | S-S-U-S-U SC Borchen | Bezirksliga 3 | Form 1,42 | S-S-S-N-S FC Marokko Herne | Bezirksliga 9 | Form 1,39 | S-S-U-U-S SV Rödinghausen II | Westfalenliga 1 | Form 1,37 | S-U-S-S-U ___ Diese Top-Serien wurden am Wochenende beendet: SV Schermbeck | Oberliga Westfalen | Niederlage nach 5 Spielen ohne Niederlage SV Vestia Disteln | Westfalenliga 2 | Niederlage nach 9 Siegen in Folge FC Kaunitz | Landesliga 1 | Niederlage nach 10 Spielen ohne Niederlage FC Lübbecke | Bezirksliga 1 | Niederlage nach 4 Siegen in Folge SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4 | Niederlage nach 5 Siegen in Folge SC LWL 05 | Bezirksliga 5 | Niederlage nach 8 Spielen ohne Niederlage VfB Westhofen | Bezirksliga 6 | Niederlage nach 6 Spielen ohne Niederlage SF Merfeld | Bezirksliga 11 | Niederlage nach 5 Spielen ohne Niederlage