 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Emmanuel Perez

Wer ist für die WM 2026 qualifiziert – und wer kämpft noch?

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 rückt näher und bereits 42 der 48 Teilnehmer haben sich ihr Ticket für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada gesichert. Einige Nationalmannschaften sorgten dabei für Überraschungen, andere bestätigten ihre Klasse eindrucksvoll. Die verbleibenden sechs Plätze werden über spannungsgeladene Playoffs noch vergeben.

Verlinkte Inhalte

WM-Quali

Die WM-Qualifikation brachte schon früh einige klare Favoriten hervor. Deutschland, Frankreich, England, Spanien, die Niederlande oder Kroatien lösten ihre Tickets meist souverän. Herausragend präsentierte sich Norwegen, das alle acht Spiele gewann und mit Stürmerstar Erling Haaland eine beeindruckende Offensivmacht stellte. Auch Deutschland setzte mit einem 6:0-Kantersieg gegen die Slowakei den Schlusspunkt und sicherte sich den Gruppensieg überzeugend. Für Österreich ist die Rückkehr zur WM nach langer Pause ein großer Erfolg, während Italien überraschend in die Playoffs muss.

Auf südamerikanischer Seite qualifizierten sich neben den Giganten Brasilien und Argentinien auch Ecuador, Uruguay und Paraguay. Afrikas Vertreter wie Ägypten, Algerien, Ghana und Marokko zeigten starke Leistungen und sicherten sich die Endrundenplätze. Der Karibikstaat Curacao sorgte für eine Sensation: Zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte qualifizierte sich die kleine Insel direkt für eine Fußball-WM: ein Erfolg, der den Fußballzwerg in die Geschichtsbücher katapultiert.

Asiatische Teams wie Australien, Iran, Japan, Südkorea und erstmals auch Katar als sportlich qualifizierter Gastgeber werden in Nordamerika vertreten sein. In der CONCACAF-Region sicherten sich neben Gastgebern USA, Kanada und Mexiko auch kleinere Teams wie Panama und Haiti das WM-Ticket.

Die letzten WM-Plätze werden über Playoffs entschieden: In Europa kämpfen 16 Teams wie Italien, Polen, Schweden und Irland in einem Turnier um vier Startplätze. Auch in anderen Kontinenten finden noch Relegationsspiele statt, etwa interkontinentale Playoffs, die die letzten zwei Tickets vergeben.

Diese WM verspricht nicht nur sportliche Höhepunkte, sondern auch ein historisches Ereignis mit 48 Teams, das Fans aus aller Welt in die drei nordamerikanischen Gastgeberländer zieht.

Bereits qualifizierte Teams

Europa (12):

  • Deutschland

  • England

  • Frankreich

  • Kroatien

  • Norwegen

  • Portugal

  • Niederlande

  • Spanien

  • Belgien

  • Österreich

  • Schottland

  • Schweiz​

Südamerika (6):

  • Argentinien

  • Brasilien

  • Ecuador

  • Kolumbien

  • Paraguay

  • Uruguay​

Afrika (8):

  • Tunesien

  • Ägypten

  • Algerien

  • Ghana

  • Kap Verde

  • Elfenbeinküste

  • Senegal

  • Marokko​

Asien (8):

  • Australien

  • Iran

  • Japan

  • Jordanien

  • Südkorea

  • Usbekistan

  • Saudi-Arabien

  • Katar​

Nord-/Mittelamerika & Karibik (3):

  • Panama

  • Haiti

  • Curacao​

Ozeanien (1):

  • Neuseeland​

Gastgeber (3):

  • USA

  • Kanada

  • Mexiko​

Aufrufe: 019.11.2025, 10:32 Uhr
Gerd JungAutor