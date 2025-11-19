Wer ist für die WM 2026 qualifiziert – und wer kämpft noch?

Die WM-Qualifikation brachte schon früh einige klare Favoriten hervor. Deutschland, Frankreich, England, Spanien, die Niederlande oder Kroatien lösten ihre Tickets meist souverän. Herausragend präsentierte sich Norwegen, das alle acht Spiele gewann und mit Stürmerstar Erling Haaland eine beeindruckende Offensivmacht stellte. Auch Deutschland setzte mit einem 6:0-Kantersieg gegen die Slowakei den Schlusspunkt und sicherte sich den Gruppensieg überzeugend. Für Österreich ist die Rückkehr zur WM nach langer Pause ein großer Erfolg, während Italien überraschend in die Playoffs muss.

Auf südamerikanischer Seite qualifizierten sich neben den Giganten Brasilien und Argentinien auch Ecuador, Uruguay und Paraguay. Afrikas Vertreter wie Ägypten, Algerien, Ghana und Marokko zeigten starke Leistungen und sicherten sich die Endrundenplätze. Der Karibikstaat Curacao sorgte für eine Sensation: Zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte qualifizierte sich die kleine Insel direkt für eine Fußball-WM: ein Erfolg, der den Fußballzwerg in die Geschichtsbücher katapultiert.

Asiatische Teams wie Australien, Iran, Japan, Südkorea und erstmals auch Katar als sportlich qualifizierter Gastgeber werden in Nordamerika vertreten sein. In der CONCACAF-Region sicherten sich neben Gastgebern USA, Kanada und Mexiko auch kleinere Teams wie Panama und Haiti das WM-Ticket.