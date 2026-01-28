Wer ist die Nummer 1 in Deggendorf?

Im Derby geht's natürlich (sportlich) zur Sache - neben dem Platz schätzt man den jeweils anderen Verein und dessen Vertreter. – Foto: Harry Rindler

Auf der einen Seite der Traditionsverein mit großer Vergangenheit und Nachwuchsleistungszentrum (NLZ). Auf der anderen Seite der aufstrebende Dorfclub, dem offensichtlich die sportliche Gegenwart gehört. Und dazwischen die Frage: Wer ist eigentlich die Nummer 1 in Deggendorf? Die SpVgg GW Deggendorf? Oder doch der TSV Seebach?

Fest steht: Es herrscht Einigkeit in der Stadt an der Donau. Sowohl Andreas Schäfer als auch Günther Peukert sprechen von einem hervorragenden Verhältnis beider Vereine. „Wir sind befreundet und helfen uns gegenseitig, wo es nur geht“, macht der Sportkoordinator an der Trat deutlich. Der Macher im Gemeindeteil bestätigt diese Worte – und ergänzt: „Konkurrenzdenken gibt es überhaupt nicht.“ So hat man sich untereinander darauf verständigt, dass beispielsweise keine Spieler gegenseitig aktiv abgeworben werden.

Selber Meinung sind Schäfer und Peukert auch dahingehend, dass es auf eingangs erwähnte Frage eigentlich keine konkrete Antwort gibt – sondern diese vom Maßstab abhängig ist. „Nur auf die erste Mannschaft reduziert, ist Seebach die Nummer 1“, gibt der grün-weiße Funktionär zu. Die Ligazugehörigkeiten würden eine eindeutige Sprache sprechen. So spielt die Penzkofer-Truppe nach dem Landesliga-Abstieg „nur“ Bezirksliga, während Schwarzmüller, Weiderer & Co. als Spitzenteam der 6. Liga sogar in Richtung Bayernliga schielen.

Ob es sich hierbei nur um eine temporäre Angelegenheit handelt, können beide Vereinsvertreter nicht sagen. „In Seebach machen sie es wirklich gut. Aber was passiert, wenn eine neue Führungsmannschaft das Ruder übernimmt?“, fragt sich Andreas Schäfer und meint damit, dass die Zukunft im schnelllebigen Fußball nicht wirklich vorherzusagen ist. Peukert ist – wieder einmal – seiner Meinung. „Kann Grün-Weiß Deggendorf die brutal guten Nachwuchsspieler halten? Wenn ja, kann sich das Blatt schnell wieder wenden.“







Der TSVler sieht es auch hier nicht nur ähnlich wie Schäfer. „Nimmt man das Gesamte, ist uns Deggendorf wohl schon voraus. Gerade im Jugendbereich sind sie – im Gegensatz zu uns – sehr, sehr gut aufgestellt. Aber wir holen da derzeit mit großen Schritten auf...“ Das System an der Trat ist aber halt eben auch darauf aufgebaut, dass die besten Kicker weiterziehen – und die nächste Ebene erklimmen. In Seebach hingegen holt man vermehrt namhafte und fertige Spieler. „Und dann verpflichten sie im Winter eben einen Regionalliga-Spieler wie Jonas Hoffmann von Hankofen“, macht der SpVgg-Funktionär deutlich.





Neidisch sei man wegen des erfolgreichen Weges des jeweils anderen Vereines weder an der Trat noch im Deggendorfer Vorort. Ganz im Gegenteil. „Wir würden uns freuen, wenn es in der Landesliga wieder ein Derby geben würde“, ist Peukert vorsichtig optimistisch, was die sportliche Entwicklung des Lokalrivalen betrifft. „Ja, freilich. Ein direktes Aufeinandertreffen hat seinen Reiz“, pflichtet ihm Schäfer bei.





Wer ist die Nummer 1 in Deggendorf? Eine schwierige Angelegenheit, wie auch Karl-Heinrich Stern findet. Er ist 1. Vorsitzender des FC Deggendorf, eines weiteren Vereines in der Stadt an der Donau – und deshalb mehr oder weniger in der neutralen Position. „Es gibt zu beiden Vereinen eigentlich wenig Berührungspunkte“, macht der FC-Boss deutlich. Früher sei noch der ein oder andere Jugend- oder Reservespieler in den Sandnerhofweg gewechselt – inzwischen nicht mehr, „weil dort fast nur noch Auswärtige spielen, die dann weiter weg gehen“.



Stern hat – wie Schäfer und Peukert – zwei Antworten, je nach Betrachtungsweise hinsichtlich der Ligazugehörigkeit und der Jugendarbeit. Auch wenn FCler, wenn sie ein interessantes Spiel sehen wollen, eher nach Seebach fahren, weil „dort viele bekannte Spieler der Region spielten“, ist und bleibt die Spvgg GW Deggendorf „das fußballerische Aushängeschild der Stadt“. Eine tatsächliche Nummer 1 zu bestimmen, sei deshalb fast unmöglich...