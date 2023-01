Wer ist der unbekannte Dritte beim TSV Korbach?

Unter dem Weihnachtsbaum beim TSV Korbach lagen bereits kur vor Heiligabend zwei Winter-Transfers: Betim Veseli kommt vom TSV Rot-Weiß Niebüll und Kevin Staniek wechselt vom SC Blau-Gelb Korbach in die Gruppenliga.

Derweil sagte uns Korbachs Trainer Uwe Tenbusch, dass drei Neue seinen Kader für die Rückrunde verstärken werden. Insofern dürfen wir gespannt sein, wen der Klub da noch präsentieren wird.

Seit Dienstag steckt der TSV in der Vorbereitung auf die Rückrunde und der Coach blickt zufrieden auf die Hinserie zurück. "Wir liegen über den Erwartungen", sagt der 55-Jährige knapp. Sein Team rangiert immerhin auf Platz drei der Tabelle, allerdings ist der Abstand zu den Aufstiegsplätzen gehörig: zehn Punkte auf Platz zwei, 16 auf Platz eins.

Doch in Anbetracht dessen, dass Korbachs Zielsetzung nach dem Aufstieg die "Gewöhnung an die Liga" sein soll, dürfte das tatsächlich allenfalls eine untergeordnete Rolle spielen. Stattdessen beschäftigt sich der oberste Übungsleiter mit dem verbesserungspotential seiner Mannschaft. "Wir müssen an unserer Chancenverwertung arbeiten!"

Gelingt dies ebenfalls, dürften die Korbacher ihren Platz sicher verteidigen und werden die Saison mit einer beachtlichen Punkte-Ausbeute abschließen. Einen ersten Eindruck können sich die Fans des TSV bereits am kommenden Dienstag machen. Dann steht ab 19.30 Uhr das erste Testspiel an. Die Partie beim SV Rot-Weiß Erlinghausen könnt ihr bei FuPa im Liveticker verfolgen.