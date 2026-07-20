Wer ist der Aufstiegsfavorit in der Oberliga Niederrhein? Die Oberliga Niederrhein ist 2026/27 so klangvoll besetzt wie vielleicht noch nie. Wer setzt sich allerdings durch und steigt in die Regionalliga auf? Stimmt ab! von André Nückel · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der WSV hat in der Vorbereitung noch Probleme. – Foto: Tom Klesper

Mit Teams wie dem KFC Uerdingen, dem Wuppertaler SV, Fortuna Düsseldorf U23 sowie den etablierten Kräften Ratingen 04/19, SC St. Tönis und SpVg Schonnebeck gibt es einige Titelkandidaten in der Oberliga Niederrhein. Nicht zu vergessen sind Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert und der stark verstärkte Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03. Wer ist der Meisterschaftsfavorit? Stimmt ab! >>> Die Oberliga Niederrhein präsentiert von FuPa auf WhatsApp

Wird geladen… Das Auftaktprogramm der Oberliga Niederrhein 1. Spieltag

Fr., 14.08.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - TSV Meerbusch

Fr., 14.08.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler

Sa., 15.08.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Sonsbeck

Sa., 15.08.26 16:00 Uhr Holzheimer SG - KFC Uerdingen

So., 16.08.26 15:00 Uhr SSVg Velbert - Wuppertaler SV

So., 16.08.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19

So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 16.08.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 16.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - 1. FC Monheim





2. Spieltag

Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck

So., 23.08.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich

So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Blau-Weiß Dingden

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Scherpenberg

So., 23.08.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert

So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Holzheimer SG

So., 23.08.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II

Mi., 09.09.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20



3. Spieltag

Do., 27.08.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SpVg Schonnebeck

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19

So., 30.08.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - TSV Meerbusch

So., 30.08.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Monheim

So., 30.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - Wuppertaler SV