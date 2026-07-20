Der WSV hat in der Vorbereitung noch Probleme. – Foto: Tom Klesper
Wer ist der Aufstiegsfavorit in der Oberliga Niederrhein?
Die Oberliga Niederrhein ist 2026/27 so klangvoll besetzt wie vielleicht noch nie. Wer setzt sich allerdings durch und steigt in die Regionalliga auf? Stimmt ab!
von André Nückel · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Mit Teams wie dem KFC Uerdingen, dem Wuppertaler SV, Fortuna Düsseldorf U23 sowie den etablierten Kräften Ratingen 04/19, SC St. Tönis und SpVg Schonnebeck gibt es einige Titelkandidaten in der Oberliga Niederrhein. Nicht zu vergessen sind Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert und der stark verstärkte Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03. Wer ist der Meisterschaftsfavorit? Stimmt ab!
Das Auftaktprogramm der Oberliga Niederrhein
1. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - TSV Meerbusch
Fr., 14.08.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler
Sa., 15.08.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Sonsbeck
Sa., 15.08.26 16:00 Uhr Holzheimer SG - KFC Uerdingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SSVg Velbert - Wuppertaler SV
So., 16.08.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 16.08.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 16.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - 1. FC Monheim
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
So., 23.08.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Blau-Weiß Dingden
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Scherpenberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert
So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Holzheimer SG
So., 23.08.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 09.09.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20
3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SpVg Schonnebeck
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19
So., 30.08.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - TSV Meerbusch
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Monheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - Wuppertaler SV