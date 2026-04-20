Wer ist Björn Weisenborn? Der neue Trainer des VfR Wormatia Worms ist eng mit dem Verein verbunden +++ Sein bravouröser Einstand mit dem 5:0 über Ludwigshafen ist Resultat mehrerer Faktoren von Claus Rosenberg · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Beim 5:0 über Arminia Ludwigshafen begleitete Björn Weisenborn seine Mannschaft mit großem Engagement vom Spielfeldrand aus. Foto: Christine Dirigo / pakalski-press

Worms. Der Mann hat Power. Und er ist Hoffnungsträger bei Wormatia Worms: Björn Weisenborn, der beim Oberligisten unter der Woche als Interimstrainer die Nachfolge von Anouar Ddaou antrat. Erst einmal bis zum Saisonende. Nach seinem sensationellen Einstand, unter dessen Regie der Traditionsverein am Samstag einen 5:0-Sieg über Arminia Ludwigshafen feierte. Es gibt bereits Stimmen, die den 31-Jährigen als langfristige Lösung auf der prestigeträchtigen Trainerbank des VfR sehen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Weisenborn ist bereits eng mit der Wormatia verbunden. Vor rund zwölf Jahren spielte er in der U19 für den VfR und bekam auf Anhieb einen Vertrag fürs Regionalliga-Team (damals unter Trainer Stefan Emmerling). „Das war das Jahr, in dem ich den Verein lieben gelernt habe“, erzählt der Ur-Bad Dürkheimer: „Das war eine unheimlich schöne Zeit. Ich erlebte Wormatia als Verein mit großer Strahlkraft und tollen Fans“.

Als Spielertrainer der U21 geholt Nach dem Abschied von der Alzeyer Straße habe er sich vorgenommen, irgendwann wieder zur Wormatia zurückzukehren. Zu dieser Saison klappt es. Der Verteidiger wurde als Spielertrainer für die U21 verpflichtet. Wegen einer schweren Knieverletzung kann er aktuell beim Landesliga-Team jedoch nicht aktiv mitwirken. Ganz abgehakt hat er das Thema indes nicht. Er könne sich sogar vorstellen, auch in der Oberliga nochmals einzusteigen. „Noch bin ich in der Reha. Das lasse ich auf mich zukommen“, sagt er realistisch. Die Aufgabe, bis zum Jahresende die Oberliga-Mannschaft zu übernehmen, trug ihm der Vorstand am Donnerstag an. Weisenborn sagte rasch zu – nachdem er sich überlegt hatte, dass er die Doppelfunktion mit der Begleitung der zweiten Mannschaft stemmen kann. Denn: „Die wollte ich nicht im Stich lassen. Dafür haben wir zu viel Herzblut reingesteckt, zusammen mit Eugen Gopko“. Von dem Anruf indes wurde der Verwaltungsangestellte überrascht, weil „wir wussten, dass Ddaou ein absoluter Fachmann ist." Dem standen jedoch 15 sieglose Ligaspiele in Serie gegenüber.