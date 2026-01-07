 2025-12-17T10:26:01.779Z

Ligabericht
In der Fußball-A-Liga Wetzlar ist er einer der Rookies der Hinrunde: Markus Wünch (r.) vom zweitplatzierten FC Werdorf, hier im Duell mit Serdar Türk von Eintracht Wetzlar. © Peter Bayer
Wer in der Fußball-A-Liga Wetzlar einen Oscar verdient

Teaser KLA WETZLAR: +++ Lena Bauer kürt Spieler, Trainer, Teams, Rookies, Comebacks und die größten Überraschungen des zweiten Halbjahres 2025. Vorhang auf für eine Preisverleihung der besonderen Art +++

Wetzlar. Wir sind nicht in Hollywood und verleihen auch keine Filmpreise. Wir sind in Wetzlar, genauer gesagt in der höchsten Spielklasse des Fußballkreises. Deshalb folgen die Oscars der A-Liga ihren eigenen Regeln. Es gibt hier nicht nur einen Gewinner, sondern manchmal gleich zwei. Warum? Weil die Teams der A-Liga auch in dieser Hinrunde alles geboten haben, was den Fußball ausmacht: Spektakel, Überraschungen, Comebacks und vieles mehr.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

