Wer in der Fußball-A-Liga Wetzlar einen Oscar verdient
Teaser KLA WETZLAR: +++ Lena Bauer kürt Spieler, Trainer, Teams, Rookies, Comebacks und die größten Überraschungen des zweiten Halbjahres 2025. Vorhang auf für eine Preisverleihung der besonderen Art +++
Wetzlar. Wir sind nicht in Hollywood und verleihen auch keine Filmpreise. Wir sind in Wetzlar, genauer gesagt in der höchsten Spielklasse des Fußballkreises. Deshalb folgen die Oscars der A-Liga ihren eigenen Regeln. Es gibt hier nicht nur einen Gewinner, sondern manchmal gleich zwei. Warum? Weil die Teams der A-Liga auch in dieser Hinrunde alles geboten haben, was den Fußball ausmacht: Spektakel, Überraschungen, Comebacks und vieles mehr.