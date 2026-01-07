Wer in der Fußball-A-Liga Wetzlar einen Oscar verdient

Wetzlar. Wir sind nicht in Hollywood und verleihen auch keine Filmpreise. Wir sind in Wetzlar, genauer gesagt in der höchsten Spielklasse des Fußballkreises. Deshalb folgen die Oscars der A-Liga ihren eigenen Regeln. Es gibt hier nicht nur einen Gewinner, sondern manchmal gleich zwei. Warum? Weil die Teams der A-Liga auch in dieser Hinrunde alles geboten haben, was den Fußball ausmacht: Spektakel, Überraschungen, Comebacks und vieles mehr.