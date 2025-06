Wer in der Fußball-A-Liga einen Oscar verdient

Wetzlar. Inspiriert von der jährlichen Oscar-Gala in Hollywood hat diese Redaktion die Hauptdarsteller in der Fußball-A-Liga Wetzlar gekürt. Nachdem für die Tops und Flops der Hinrunde bereits der rote Teppich ausgerollt wurde, fällt der Vorhang nun endgültig. Es wird Zeit für den großen Saisonrückblick. Obwohl der Meister bereits am 26. Spieltag feststand, blieb es bis zum Schluss spannend.