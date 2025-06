Wer holt sich die Kanone?

Darf sich Marcus Schneider am Ende der Saison über die Meisterschaft und die Torjägerkanone freuen? – Foto: Reimar Tiesler

Neben dem Topspiel zwischen dem TSV Gera-Westvororte und dem SV Schmölln 1913 ist in der Landesklasse 1 auch in Sachen Torjägerkanone noch nichts entschieden. Aktuell liegen die besten Torschützen der Liga nur zwei Tore auseinander, weshalb der letzte Spieltag auch in dieser Hinsicht viel Spannung verspricht. Im FuPa Interview sprechen die Kandidaten für die Kanone über ihre Möglichkeiten auf diese Auszeichnung.

Die Ausgangslage Der aktuell führende der Torjägerliste ist Simon Fuchs vom FSV Grün-Weiß Stadtroda. Der 29-jährige Außenspieler steht aktuell bei 25 Toren und spielt in Sachen Torausbeute die beste Saison seiner Karriere und steht stellvertretend für den Aufschwung des FSV. Dicht auf seinen Fersen ist der junge Sascha Winefeld vom TSV Gera-Westvororte. Der gerade einmal 20-jährige Angreifer steht aktuell bei 24 Toren und 19 Assists, was ihn zum besten Scorer der Liga macht. Der dritte im Bunde ist Marcus Schneider, der ebenfalls beim aktuellen Tabellenführer spielt. Der 35-jährige Routinier steht derzeit bei 23 Toren und hat somit auch noch alle Chancen, um sich die Torjägerkanone am Ende der Saison in die Vitrine stellen zu können.

Geplant oder ungeplant?

Meist sind die besten Torjäger aufgrund ihrer Vergangenheit schon vor der Saison zu absehbar. In der diesjährigen Spielserie der Landesklasse 1 prägen jedoch andere Namen die obersten drei Plätze, womit vor der Saison nicht unbedingt zu rechnen war. Die Einschätzung der diesjährigen Toptorjäger spiegelt diesen aktuellen Stand wieder. „Zwar bin ich mir meiner Torgefährlichkeit bewusst, aber dennoch gehe ich nicht mit dem Ziel in die Saison 30 Tore zu schießen. Vielleicht war es auch ein Grund, dass ich mir nicht großartig einen Kopf gemacht habe“, spricht Simon Fuchs freudig über die „erfolgreichste Saison“ seiner Karriere. Auch der Youngster Sascha Winefeld bläst diesbezüglich in das gleiche Horn wie Simon Fuchs und zeigt sich ob seiner Torausbeute etwas überrascht, wenngleich er sich der Gründe für den Aufschwung bewusst ist: „Ich habe nicht wirklich damit gerechnet, weil mein Hauptaugenmerk zu Saisonbeginn auf dem Geben von Vorlagen lag. Da es am Anfang der Saison so gut lief, bin ich nach ein paar Spieltagen in den Sturm gerückt, weshalb ich noch mehr torgefährliche Aktionen im Spiel habe.“

Die Kanone als Ziel Die Torjägerkanone ist für die meisten Stürmer bekanntermaßen am Ende einer Saison das Objekt der Begierde. Doch ist es das auch für die drei Toptorjäger der Landesklasse 1 oder stehen andere Erfolge darüber? "Mir persönlich ist das Gewinnen der Kanone überhaupt nicht wichtig, was wahrscheinlich mit meinem Alter zutun hat. Wenn es am Ende gegen Schmölln für die Meisterschaft reicht, bin ich super fein damit und gönne jedem anderen Torjäger diesen Erfolg", stellt Marcus Schneider den Teamerfolg seiner Mannschaft über individuelle Auszeichnungen. Auch sein junger Teamkollege Sascha Winefeld verfolgt einen ähnlichen Ansatz, wenngleich er die Kanone noch nicht ganz abgeschrieben hat: "Natürlich würde ich mich am Ende des Tages über die Kanone freuen. Viel wichtiger ist aber, dass wir unsere Punkte gegen Schmölln einfahren und die Meisterschaft klar machen." Einen höheren Stellenwert hätte die Auszeichnung bei dem aktuell führenden Simon Fuchs. "Mir würde die Kanone richtig was bedeuten und aufgrund von persönlich-sportlichen Hintergründe wäre es wie gemalt, wenn ich es im Saisonfinale perfekt machen könnte. Sascha Winefeld ist ein überragender Fußballer und er hätte es sicherlich auch verdient. Er hat aufgrund seines Alters aber noch viel Zeit", spricht Fuchs sehr wertschätzend über die Konkurrenz.

