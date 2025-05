Wer holt sich den Relegationsplatz – Ringelai oder Hinterschmiding?

Für den SV Haus im Wald steht am Freitag das vorerst letzte Spiel in der A-Klasse an, bevor es für den Meister in der nächsten Saison in die Kreisklasse geht. Zum Schluss wartet auf den Tabellenfürher noch ein echtes Spitzenduell. Die SG Preying/Tittling reist mit Top-Form nach Haus im Wald. In der Tabelle liegt die SG auf Platz vier, Grund dafür ist die starke Rückrunde. Nur der TSV Ringelai und der SV Haus im Wald spielten bisher eine bessere Rückserie. Das Hinspiel endete mit einem 2:0-Sieg für den SV Haus im Wald.

---