Wer holt sich den Hallenthron von Schleswig-Holstein?

Titelkämpfe am 01.02.2026 im Schulzentrum Süd – zwölf Teams kämpfen um den Landestitel

– Foto: Sebastian Harbke

Die Frauen-Hallenlandesmeisterschaften Schleswig-Holstein finden am Sonntag, 01.02.2026, im Schulzentrum Süd in 24430 Eckernförde, Sauerstraße 16, statt. Die Begrüßung erfolgt um 09:45 Uhr, der Spielstart ist für 10:00 Uhr angesetzt.

Vom Kreisfußballverband Westküste haben sich TuRa Meldorf als Hallenkreismeister sowie FSV Farnewinkel/Nindorf als Vizemeister qualifiziert. Insgesamt nehmen zwölf Mannschaften teil, die in zwei Vorrundengruppen eingeteilt sind.

Gruppe A (Eckernförde)
SV Nienkattbek
SSC Hagen Ahrensburg
SV Frisia 03 Risum-Lindholm
TuRa Meldorf
Holstein Kiel

Gruppe B (Eckernförde)
FSV Farnewinkel-Nindorf
TSV Kropp
SV Henstedt-Ulzburg
Kieler MTV
VfB Lübeck

Vorrundenspiele

01.02.2026, 10:00 Uhr
Gruppe A: TuRa MeldorfSSC Hagen Ahrensburg
Gruppe B: Kieler MTVVfB Lübeck

01.02.2026, 10:14 Uhr
Gruppe A: SV NienkattbekSV Frisia 03 Risum-Lindholm
Gruppe B: FSV Farnewinkel-NindorfTSV Kropp

01.02.2026, 10:28 Uhr
Gruppe B: VfB LübeckFSV Farnewinkel-Nindorf
Gruppe A: SSC Hagen AhrensburgSV Nienkattbek

01.02.2026, 10:42 Uhr
Gruppe A: Holstein KielTuRa Meldorf
Gruppe B: SV Henstedt-UlzburgKieler MTV

01.02.2026, 10:56 Uhr
Gruppe B: TSV KroppSV Henstedt-Ulzburg
Gruppe A: SV Frisia 03 Risum-LindholmHolstein Kiel

01.02.2026, 11:10 Uhr
Gruppe A: TuRa MeldorfSV Nienkattbek
Gruppe B: Kieler MTVFSV Farnewinkel-Nindorf

01.02.2026, 11:24 Uhr
Gruppe A: SSC Hagen AhrensburgSV Frisia 03 Risum-Lindholm
Gruppe B: VfB LübeckTSV Kropp

01.02.2026, 11:38 Uhr
Gruppe A: Holstein KielSV Nienkattbek
Gruppe B: SV Henstedt-UlzburgFSV Farnewinkel-Nindorf

01.02.2026, 11:52 Uhr
Gruppe A: SSC Hagen AhrensburgHolstein Kiel
Gruppe B: VfB LübeckSV Henstedt-Ulzburg

01.02.2026, 12:06 Uhr
Gruppe A: TuRa MeldorfSV Frisia 03 Risum-Lindholm
Gruppe B: Kieler MTVTSV Kropp

Finalrunde

Halbfinale
12:30 Uhr: Erster Gruppe B – Zweiter Gruppe A
12:44 Uhr: Erster Gruppe A – Zweiter Gruppe B

Spiel um Platz drei
13:20 Uhr: Verlierer Halbfinale eins – Verlierer Halbfinale zwei

Finale
13:50 Uhr: Gewinner Halbfinale eins – Gewinner Halbfinale zwei