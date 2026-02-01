Wer holt sich den Hallenthron von Schleswig-Holstein?

Die Frauen-Hallenlandesmeisterschaften Schleswig-Holstein finden am Sonntag, 01.02.2026, im Schulzentrum Süd in 24430 Eckernförde, Sauerstraße 16, statt. Die Begrüßung erfolgt um 09:45 Uhr, der Spielstart ist für 10:00 Uhr angesetzt.
Vom Kreisfußballverband Westküste haben sich TuRa Meldorf als Hallenkreismeister sowie FSV Farnewinkel/Nindorf als Vizemeister qualifiziert. Insgesamt nehmen zwölf Mannschaften teil, die in zwei Vorrundengruppen eingeteilt sind.
Gruppe A (Eckernförde)
SV Nienkattbek
SSC Hagen Ahrensburg
SV Frisia 03 Risum-Lindholm
TuRa Meldorf
Holstein Kiel
Gruppe B (Eckernförde)
FSV Farnewinkel-Nindorf
TSV Kropp
SV Henstedt-Ulzburg
Kieler MTV
VfB Lübeck
Vorrundenspiele
01.02.2026, 10:00 Uhr
Gruppe A: TuRa Meldorf – SSC Hagen Ahrensburg
Gruppe B: Kieler MTV – VfB Lübeck
01.02.2026, 10:14 Uhr
Gruppe A: SV Nienkattbek – SV Frisia 03 Risum-Lindholm
Gruppe B: FSV Farnewinkel-Nindorf – TSV Kropp
01.02.2026, 10:28 Uhr
Gruppe B: VfB Lübeck – FSV Farnewinkel-Nindorf
Gruppe A: SSC Hagen Ahrensburg – SV Nienkattbek
01.02.2026, 10:42 Uhr
Gruppe A: Holstein Kiel – TuRa Meldorf
Gruppe B: SV Henstedt-Ulzburg – Kieler MTV
01.02.2026, 10:56 Uhr
Gruppe B: TSV Kropp – SV Henstedt-Ulzburg
Gruppe A: SV Frisia 03 Risum-Lindholm – Holstein Kiel
01.02.2026, 11:10 Uhr
Gruppe A: TuRa Meldorf – SV Nienkattbek
Gruppe B: Kieler MTV – FSV Farnewinkel-Nindorf
01.02.2026, 11:24 Uhr
Gruppe A: SSC Hagen Ahrensburg – SV Frisia 03 Risum-Lindholm
Gruppe B: VfB Lübeck – TSV Kropp
01.02.2026, 11:38 Uhr
Gruppe A: Holstein Kiel – SV Nienkattbek
Gruppe B: SV Henstedt-Ulzburg – FSV Farnewinkel-Nindorf
01.02.2026, 11:52 Uhr
Gruppe A: SSC Hagen Ahrensburg – Holstein Kiel
Gruppe B: VfB Lübeck – SV Henstedt-Ulzburg
01.02.2026, 12:06 Uhr
Gruppe A: TuRa Meldorf – SV Frisia 03 Risum-Lindholm
Gruppe B: Kieler MTV – TSV Kropp
Finalrunde
Halbfinale
12:30 Uhr: Erster Gruppe B – Zweiter Gruppe A
12:44 Uhr: Erster Gruppe A – Zweiter Gruppe B
Spiel um Platz drei
13:20 Uhr: Verlierer Halbfinale eins – Verlierer Halbfinale zwei
Finale
13:50 Uhr: Gewinner Halbfinale eins – Gewinner Halbfinale zwei