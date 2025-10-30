 2025-10-30T09:37:45.468Z

Wer holt sich das Heimspiel in der VELTINS-Arena? Jetzt abstimmen

Meisterschaftsspiel in der VELTINS-Arena auf Schalke +++ 420 Bewerbungen +++ Finale Votingphase mit sechs Vereinen

Es ist an der Zeit, eure Stimme abzugeben! Welche Mannschaft sollte eurer Meinung nach die Ehre haben, ein offizielles Meisterschaftsspiel in der VELTINS-Arena auszutragen? Von Donnerstag, 30.10.25 (0.05 Uhr) bis Donnerstag, 06.11.25 (23.00 Uhr) läuft das Voting.

Hier könnt ihr voten:

https://veltins-heimspiel.de/


Diese Vereine duellieren sich nun um den Sieg:

  • SV Schwarz-Weiß Lembeck 1921 e.V (1. Herrenmannschaft)
  • TuS Belecke (Frauen)
  • SV Blau Weiß Kerpen (1. Herrenmannschaft)
  • FV Wiehl 2000 e.V (2. Herrenmannschaft)
  • VfR Rüblinghausen 1909 e.V. (1. Herrenmannschaft)
  • SC Falke Saerbeck (1. Herrenmannschaft)


Bei “VELTINS Dein Heimspiel” habt Ihr die Chance ein reguläres Meisterschaftsspiel in der VELTINS-Arena auszutragen. Ihr genießt an diesem Tag alle Vorzüge, die normalerweise nur der Profi-Mannschaft des FC Schalke 04 vorgesehen sind:

  • Bustransfer
  • Profi-Kabine
  • Videowürfel
  • Interviews
  • Live-Übertragung
  • PK und After-Match-Party


Wir wünschen allen Mannschaften viel Erfolg für die Votingphase!

